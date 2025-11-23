ESCUCHÁ RN RADIO
Paso a paso: ¿qué necesitas para cruzar a Chile hoy, domingo 23 de noviembre 2025?

Pasos fronterizos este domingo 23 de noviembre 2025: ¿cómo están las rutas para llegar y volver de Chile hoy? Conocé acá las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para viajar desde Neuquén y Río Negro.

Si tenés planeado cruzar la cordillera desde Chile este domingo 23 de noviembre 2025, atención. El estado de los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro es clave para tu viaje y el clima en alta montaña cambia rápido.

Te traemos el reporte actualizado de Vialidad Nacional de los pasos desde Chile: conocé qué aduanas están habilitadas ahora, en cuáles es obligatoria la portación de cadenas por hielo y los horarios de cierre para no quedarte afuera. Además, repasá la lista definitiva de documentos para evitar demoras en el control.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, domingo 23 de noviembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, domingo 23 de noviembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso FronterizoEstado Hoy (23/11/2025)Horario de AtenciónRecomendaciones Clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Calzada mojada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Sectores poceados y barro.
Pino HachadoHABILITADO8 a 19 hs.Calzada mojada. Sectores con hielo.
Zonas con animales sueltos. Posible
caída de piedras en el km 48.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Portación obligatoria de cadenas.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este domingo 23 de noviembre 2025:

  • Condiciones de tiempo bueno y cálido, con ascenso de las temperaturas.
  • Calor en cordillera, aire frío a fines de noviembre.
  • Días de calor durante la primera quincena de diciembre.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:

CategoríaRequisito ObligatorioDetalle de Vehículo
IdentidadDNI o Pasaporte vigente.N/A
Vehículo PropioTítulo y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).Permiso de conducir.
Vehículo de TercerosCédula Azul o Autorización ante Escribano Público.Válida en Chile y Mercosur.
SeguroComprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).Obligatorio (ej. Carta verde).
VialPortación de CadenasIndispensable para alta montaña en esta época.

