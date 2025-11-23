Paso a paso: ¿qué necesitas para cruzar a Chile hoy, domingo 23 de noviembre 2025?
Pasos fronterizos este domingo 23 de noviembre 2025: ¿cómo están las rutas para llegar y volver de Chile hoy? Conocé acá las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para viajar desde Neuquén y Río Negro.
Si tenés planeado cruzar la cordillera desde Chile este domingo 23 de noviembre 2025, atención. El estado de los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro es clave para tu viaje y el clima en alta montaña cambia rápido.
Te traemos el reporte actualizado de Vialidad Nacional de los pasos desde Chile: conocé qué aduanas están habilitadas ahora, en cuáles es obligatoria la portación de cadenas por hielo y los horarios de cierre para no quedarte afuera. Además, repasá la lista definitiva de documentos para evitar demoras en el control.
Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, domingo 23 de noviembre 2025?
Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, domingo 23 de noviembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.
|Paso Fronterizo
|Estado Hoy (23/11/2025)
|Horario de Atención
|Recomendaciones Clave
|Cardenal Samoré
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Calzada mojada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando.
|Mamuil Malal (ex Tromen)
|HABILITADO
|8 a 20 hs.
|Sectores poceados y barro.
|Pino Hachado
|HABILITADO
|8 a 19 hs.
|Calzada mojada. Sectores con hielo.
Zonas con animales sueltos. Posible
caída de piedras en el km 48.
|Icalma
|HABILITADO
|Egreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.
|Portación obligatoria de cadenas.
|Hua Hum
|HABILITADO
|8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza.
|Sectores poceados y barro. Portar cadenas.
|Pichachen
|HABILITADO
|De 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
|Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.
Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina
Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este domingo 23 de noviembre 2025:
- Condiciones de tiempo bueno y cálido, con ascenso de las temperaturas.
- Calor en cordillera, aire frío a fines de noviembre.
- Días de calor durante la primera quincena de diciembre.
Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile
Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:
|Categoría
|Requisito Obligatorio
|Detalle de Vehículo
|Identidad
|DNI o Pasaporte vigente.
|N/A
|Vehículo Propio
|Título y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).
|Permiso de conducir.
|Vehículo de Terceros
|Cédula Azul o Autorización ante Escribano Público.
|Válida en Chile y Mercosur.
|Seguro
|Comprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).
|Obligatorio (ej. Carta verde).
|Vial
|Portación de Cadenas
|Indispensable para alta montaña en esta época.
