Paso a paso: ¿qué necesitas para cruzar a Chile hoy, domingo 23 de noviembre 2025?

Si tenés planeado cruzar la cordillera desde Chile este domingo 23 de noviembre 2025, atención. El estado de los pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro es clave para tu viaje y el clima en alta montaña cambia rápido.

Te traemos el reporte actualizado de Vialidad Nacional de los pasos desde Chile: conocé qué aduanas están habilitadas ahora, en cuáles es obligatoria la portación de cadenas por hielo y los horarios de cierre para no quedarte afuera. Además, repasá la lista definitiva de documentos para evitar demoras en el control.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy, domingo 23 de noviembre 2025?

Para cruzar a Chile desde Neuquén o Río Negro hoy, domingo 23 de noviembre 2025, la información oficial es clave. A continuación, te brindamos el reporte actualizado de habilitación de rutas, los horarios de aduana y las precauciones viales que debés tomar.

Paso Fronterizo Estado Hoy (23/11/2025) Horario de Atención Recomendaciones Clave Cardenal Samoré HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada mojada. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Mamuil Malal (ex Tromen) HABILITADO 8 a 20 hs. Sectores poceados y barro. Pino Hachado HABILITADO 8 a 19 hs. Calzada mojada. Sectores con hielo.

Zonas con animales sueltos. Posible

caída de piedras en el km 48. Icalma HABILITADO Egreso 8 a 19.

Ingreso 8 a 17. Portación obligatoria de cadenas. Hua Hum HABILITADO 8 a 20 hs. Consultar horarios de barcaza. Sectores poceados y barro. Portar cadenas. Pichachen HABILITADO De 8 a 18 para el ingreso a Chile.

De 8 a 19 para el ingreso a Argentina. Paso habilitado en horario normal, para vehículos livianos.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para este domingo 23 de noviembre 2025:

Condiciones de tiempo bueno y cálido, con ascenso de las temperaturas.

Calor en cordillera, aire frío a fines de noviembre.

Días de calor durante la primera quincena de diciembre.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria: