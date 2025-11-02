ESCUCHÁ RN RADIO
Pasos a Chile hoy: estado, horarios y requisitos para cruzar desde Neuquén y Río Negro

Acá, conocé cómo están los pasos fronterizos a Chile, hoy, Si viajás desde Argentina este domingo 2 de noviembre 2025, te informamos acá sobre las condiciones diarias y las recomendaciones oficiales para circular desde Neuquén y Río Negro.

Si viajás hacia Chile desde Argentina este domingo 2 de noviembre 2025, es fundamental conocer el estado actualizado de los pasos fronterizos que conectan desde Neuquén y Río Negro. Para evitar demoras y planificar tu viaje de forma segura, revisá acá los horarios de atención, el estado de las rutas de alta montaña y la documentación obligatoria para salir del país.

Estado y horarios de los pasos fronterizos a Chile: ¿cómo cruzar hoy?

¿Planeando tu viaje a Chile? Si cruzás desde Neuquén o Río Negro este domingo 2 de noviembre 2025, la información oficial es clave. Te brindamos el reporte actualizado de habilitación, horarios y las precauciones viales que debés tomar hoy.

Paso FronterizoEstado Hoy (02/11/2025)Horario de AtenciónRecomendaciones Clave
Cardenal SamoréHABILITADO8 a 19 hs.Portación obligatoria de cadenas.
Mamuil Malal (ex Tromen)HABILITADO8 a 20 hs.Posible formación de hielo. Portar cadenas.
Pino HachadoHABILITADO8 a 19 hs.Sectores poceados.
IcalmaHABILITADOEgreso 8 a 19.
Ingreso 8 a 17.		Sectores poceados.
Hua HumHABILITADO8 a 20 hs.Calzada húmeda. Mantenga las distancias de frenado.
PichachenHABILITADODe 8 a 18 para el ingreso a Chile.
De 8 a 19 para el ingreso a Argentina.		Paso habilitado en horario normal.

Reporte detallado: pasos de Neuquén y Río Negro a Chile

Este es el parte oficial del estado de los pasos fronterizos para hoy, domingo 2 de noviembre 2025. Prestá especial atención a las alertas viales por clima en la cordillera:

1. Paso Cardenal Samoré (Neuquén/Río Negro)

  • ESTADO: HABILITADO en horario normal.
  • HORARIO: atención de 8:00 a 19:00 hs.
  • ALERTA VIAL: calzada húmeda, posible formación de hielo. Personal y equipos de Vialidad Nacional operando. Portación obligatoria de cadenas.
  • Pronóstico de nieve ligera en cotas altas.

2. Paso Mamuil Malal (ex Tromen) (Neuquén)

  • ESTADO: HABILITADO en horario normal.
  • HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.
  • ALERTA VIAL: sectores poceados.

3. Paso Pino Hachado (Neuquén)

  • ESTADO: HABILITADO en horario normal.
  • HORARIO: Atención de 8:00 a 19:00 hs.
  • ALERTA VIAL (Máxima Precaución): Calzada despejada. Presencia de animales sueltos. Posible caída de rocas en el KM48. Portación obligatoria de cadenas.

4. Paso Icalma (Neuquén)

  • ESTADO: HABILITADO en horario normal.
  • HORARIO: Egreso: 8:00 a 19:00 hs. / Ingreso: 8:00 a 17:00 hs.
  • ALERTA VIAL: Posible formación de hielo en calzada. Portación obligatoria de cadenas.

5. Paso Hua Hum (Neuquén)

  • ESTADO: HABILITADO en horario normal.
  • HORARIO: Atención de 8:00 a 20:00 hs.
  • IMPORTANTE: Consultar por los horarios de la barcaza.
  • ALERTA VIAL: Sectores poceados

6. Paso Pichachen (Neuquén)

  • ESTADO: HABILITADO al tránsito general, en horario normal.
  • HORARIO: atención de 8 a 18 para el ingreso a Chile, y de 8 a 19 para el ingreso a Argentina.
  • ALERTA VIAL: atender las recomendaciones del personal de tránsito en el lugar.

Clima en la alta montaña: pronóstico para la zona de lagos en la Patagonia, Argentina

Las autoridades provinciales recuerdan a los viajeros prever sus traslados de acuerdo con los nuevos horarios de Chile y las condiciones climáticas. El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) para la zona de lagos anticipa para el inicio de semana:

  • Inestabilidad: domingo 2 de noviembre 2025 con buen tiempo, algunas tormentas dispersas al inicio de la semana.
  • Temperaturas: máximas de hasta 15 grados en cordillera.
  • Vientos: ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora, especialmente el lunes.

Requisitos esenciales y documentación para viajar a Chile

Antes de emprender el cruce hacia Chile desde cualquier punto de Argentina, recordá verificar la siguiente documentación obligatoria:

CategoríaRequisito ObligatorioDetalle de Vehículo
IdentidadDNI o Pasaporte vigente.N/A
Vehículo PropioTítulo y Cédula de Identificación del Automotor (Verde/Azul).Permiso de conducir.
Vehículo de TercerosCédula Azul o Autorización ante Escribano Público.Válida en Chile y Mercosur.
SeguroComprobante del Seguro de Responsabilidad Civil (Mercosur).Obligatorio (ej. Carta verde).
VialPortación de CadenasIndispensable para alta montaña en esta época.

