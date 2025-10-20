Pensiones No Contributivas de Anses: cuándo se activará el pago en noviembre 2025

El Indec publicó días atrás el dato de inflación de septiembre de 2025. Este indicador, además de reflejar la evolución del costo de vida, incidirá directamente en los montos que la Anses abona por Pensiones No Contributivas. ¿Cuándo se activa el pago en noviembre 2025? En esta nota te contamos.

Pensiones No Contributivas de Anses: cuánto cobrarán en noviembre 2025

De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, los aumentos para las Pensiones No Contributivas de Anses son mensuales y toman como referencia la inflación de dos meses atrás. Aunque resta confirmación oficial, en noviembre 2025, el aumento para estas prestaciones sería del 2,1%.

De esta forma, la suba registrada en septiembre 2025 determinará los próximos pagos de la Anses: las Pensiones No Contributivas para Madres de 7 Hijos ascenderían a $333.157,28, mientras que las Pensiones por Invalidez y por Vejez se ubicarían en $233.251,24.

Pensiones No Contributivas: calendario Anses de noviembre 2025

El calendario Anses para las Pensiones No Contributivas se activará el lunes 10 de noviembre 2025. El cronograma es el siguiente:

10 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1.

11 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3.

12 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5.

13 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7.

14 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9.

Pensiones No Contributivas de Anses: cómo saber si se cobra la prestación en noviembre 2025

En simples pasos se puede verificar si se accede a una de las Pensiones No Contributivas de Anses en noviembre 2025. Para ello se debe: