Guía de beneficios: lo que debés saber sobre las Pensiones No Contributivas tras el reciente fallo

¿Qué pasará con el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez en octubre 2025? La Justicia Federal de Catamarca ordenó al Gobierno de Javier Milei que debe continuar pagando los beneficios que habían sido suspendidos masivamente por ANDIS, tras las auditorías sobre estas prestaciones de ANSES.

Esta guía de servicio te explica cómo impacta la medida cautelar sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez y qué tenés que saber a partir de este lunes 20 de octubre 2025.

Pensiones No Contributivas octubre 2025: ¿deben devolverme la PNC de ANSES?

Según lo previsto por el magistrado Guillermo Díaz Martínez, juez federal de Catamarca, el fallo dictado sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez el último jueves indica que:

Deben restablecerse las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, en un plazo de 24 horas desde el dictado de la medida. Es decir, a partir de este lunes 20 de octubre 2025 deberían reintegrarse los montos adeudados a los beneficiarios.

Debe pagarse el importe de los haberes de Pensiones No Contributivas por invalidez retenidas a la fecha, en todo el territorio nacional. Es decir que el alcance de la medida es nacional, por lo que los beneficiarios de esta prestación de ANSES afectados deberían verlo acreditado en las próximas horas.

Pensiones No Contributivas octubre 2025: ¿Qué otro beneficio implica el fallo federal sobre las PNC?

De igual manera que lo establecido más arriba, el reciente fallo del Juzgado Federal N°2 de Catamarca establece dos puntos importantes sobre las auditorías que se encuentra realizando personal de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Estos son: