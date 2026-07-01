Eliminan el plazo límite para el subsidio de la garrafa: qué significa para las familias en la Patagonia

En el inicio del mes más complejo para el abastecimiento energético en la Patagonia, la Secretaría de Energía de la Nación introdujo un cambio regulatorio clave para las familias vulnerables. Mediante una disposición oficial dictada el 30 de junio 2026, el organismo eliminó de forma permanente el plazo límite de seis meses que regía para incorporarse al esquema que sustituye al tradicional Plan Hogar.

Con esta medida, los hogares de Río Negro y Neuquén que no cuentan con conexión a la red de gas natural y que omitieron realizar el trámite en el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) preservan la posibilidad de registrarse para acceder al reintegro económico por la compra de gas envasado en pleno invierno.

Julio 2026: cómo inscribirse al ReSEF para recuperar el beneficio del ex Plan Hogar

Las autoridades nacionales recordaron que la migración del antiguo padrón de ANSES al nuevo sistema de asistencia no se ejecuta de manera automática: todos los exbeneficiarios del Plan Hogar deben cumplimentar de forma obligatoria la carga de su declaración jurada, en el registro de Subsidios Energéticos Focalizados. El trámite puede gestionarse de forma remota, ingresando al portal oficial de subsidios del Gobierno nacional o utilizando el perfil verificado en la aplicación móvil Mi Argentina.

A diferencia del modelo prestacional anterior, que depositaba una suma fija en la cuenta bancaria del titular, el formato de asistencia implementado en 2026 opera mediante la devolución de fondos asociada al consumo real. Las familias validadas en el ReSEF perciben un reintegro, de $9.593 por cada garrafa de 10 kilos.

Al encontrarse vigente el período estacional invernal (que abarca de abril a septiembre), los hogares de la Patagonia tienen asignada una cobertura de hasta dos garrafas mensuales, lo que representa un reintegro acumulado de $19.186 por mes.

Billeteras virtuales y comercios adheridos al Plan Hogar: los requisitos de BNA+ y MODO

Para que la Secretaría de Energía valide la operación y ejecute la devolución del dinero, el proceso de compra fue bancarizado bajo estándares específicos de transparencia comercial. Los beneficiarios del norte patagónico deben realizar la adquisición de la garrafa de forma obligatoria en puntos de venta registrados utilizando las billeteras virtuales BNA+ (Banco Nación) o la plataforma MODO, empleando cualquiera de las entidades bancarias asociadas.

Al abonar mediante transferencia o código QR desde estas aplicaciones, los sistemas informáticos cruzan el Documento Nacional de Identidad (DNI) del comprador con la base de datos del ReSEF y aplican el reintegro de manera directa en la cuenta del usuario.

En las localidades del interior de Río Negro y Neuquén, este mecanismo digital busca neutralizar los sobreprecios que habitualmente se aplican sobre la garrafa social durante los meses de frío extremo.

Plan Hogar: topes de ingresos y criterios de exclusión de ANSES para julio 2026

El acceso a los subsidios coordinados entre el área de Energía y ANSES se encuentra rígidamente segmentado, según la capacidad patrimonial y los ingresos del grupo familiar. Para calificar dentro del segmento de asistencia focalizada en julio 2026, las remuneraciones netas del hogar no deben exceder los $4.303.392 mensuales, cifra equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2 según los últimos indicadores del INDEC.

Sin embargo, las normativas contemplan excepciones técnicas para superar dicho techo salarial si la vivienda cuenta con:

Un integrante titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Un residente que perciba la Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Un habitante con Certificado de Vivienda Familiar expedido por el ReNaBaP.

Por el contrario, el entrecruzamiento de datos de ANSES dará de baja de forma automática a aquellos solicitantes que posean un automóvil con una antigüedad menor o igual a tres años (salvo hogares con un integrante con CUD), tres o más inmuebles registrados, o activos societarios, aeronaves y embarcaciones de lujo que denoten una situación socioeconómica incompatible con la asistencia energética del Estado.