¿Por qué cierran los bancos este miércoles 13 de mayo?: los horarios claves que podrían afectar los servicios

Rige un paro en el Banco Central de la República Argentina . Foto: Gentileza NA.

Este miércoles 13 de mayo estará afectada la atención en los bancos. Es por una medida de fuerza de la Asociación Bancaria, que hoy convocó a un paro por tres horas.

Explicaron que es una acción en «rechazo a las decisiones arbitrarias e inaceptables adoptadas por las autoridades de ambas entidades, que afectan gravemente a las y los trabajadores».

Qué bancos estarán afectados por el paro de este miércoles

La Bancaria detalló que el paro alcanzará específicamente al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Banco Hipotecario, cuyos servicios funcionarán de manera limitada durante la jornada de hoy.

Indicaron que en el BCRA, el paro es contra «la resolución que dispone el cierre de 12 de las 21 tesorerías regionales del país. Esta decisión podría implicar la pérdida de 32 puestos de trabajo y representa un vaciamiento de funciones esenciales, afectando gravemente las economías regionales con un claro impacto social».

En el caso del Banco Hipotecario denunciaron «el cierre sistemático de Sucursales y la ejecución de despidos injustificados en todo el país».

Cómo funcionará los servicios por el paro bancario este miércoles

El gremio informó que el Banco Central cerrará tres horas antes de lo habitual. De acuerdo a esto, la atención será únicamente entre las 10 y las 12.

En tanto, las sucursales del Banco Hipotecario también reducirán su horario de atención y cerrarán tres horas antes de lo previsto.

Respecto a los servicios, podrían verse afectados:

Acreditaciones bancarias.

Depósito y cobro de cheques.

Operaciones empresariales.

Trámites presenciales en sucursales.

Funcionarán con normalidad las transferencias bancarias, Home banking, pagos electrónicos y uso de billeteras virtuales. Además, seguirá habilitada la extracción de efectivo en comercios adheridos, como supermercados, estaciones de servicio, farmacias y locales de electrodomésticos, utilizando tarjeta de débito y DNI.