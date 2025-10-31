Préstamos para comprar autos 0 km del Banco Nación: monto disponible, tasa de interés y plazo de cancelación

En una época dónde comprar un auto con el “cash” en la mano es prácticamente imposible para la mayoría de los argentinos, están surgiendo diversas vías de financiación para adquirir un 0 km y entre ellas se destaca la del Banco de la Nación Argentina. Los detalles en esta nota.

Préstamos para comprar autos 0 km del Banco Nación

Esta línea de financiamiento del Banco Nación para adquirir un auto 0 km lanzada y disponible en 2025, permite que el préstamo se gestione directamente con la concesionaria presentando el DNI: está destinada a personas mayores de 18 años y también a jubilados y pensionados. No aplica a empresas ni personas jurídicas.

Un dato a tener en cuenta es que no se precisa ser cliente de Banco Nación para acceder al préstamo: al realizar el trámite en la concesionaria se abre automáticamente una caja de ahorro en el banco y todos los meses se debita de allí la cuota por el crédito otorgado.

Préstamos para comprar autos 0 km del Banco Nación: condiciones

El préstamo + Autos BNA, del Banco Nación, se encuentra disponible en 1.200 concesionarias de todo el país y el 90% de las operaciones corresponde a personas que no eran clientes previamente del banco.

Tipo de crédito: Personal, destinado a personas humanas mayores de 18 años, incluyendo jubilados y pensionados. No aplica para empresas ni personas jurídicas.

Monto y plazo: Financia desde $1.000.000 hasta $100.000.000, con plazos de hasta 72 meses.

Destino del crédito: Compra de autos 0 km o usados de hasta 10 años, nacionales o importados, incluyendo automóviles, pick ups y utilitarios. No cubre gastos como patentamiento o seguros.

Gestión digital: Trámite 100% digital en la concesionaria, con validación biométrica y aprobación inmediata vía correo electrónico y app BNA+.

Préstamos para comprar autos 0 km del Banco Nación: tasas y costos financieros

El préstamo del Banco Nación ofrece plazos de pago de 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66 y hasta 72 meses. La aprobación es inmediata y el dinero se acredita directamente al concesionario. El crédito se otorga a sola firma, sin prenda ni garantías adicionales, y puede cancelarse total o parcialmente antes del vencimiento.

El crédito está estructurado bajo el sistema francés de amortización, lo que significa que todas las cuotas son iguales en monto, pero cambian en composición: al principio se paga más interés y menos capital, con el tiempo, la proporción se invierte (menos interés y más capital).

Para conocer los montos que otorga el préstamo de autos 0 km del Banco Nación y cómo quedaría compuesta cada cuota, se puede ingresar al simulador virtual que provee la entidad bancaria: bna.com.ar/Personas/SimuladorMasAutos

El detalle de un crédito de $15.000.000 a pagar en 72 cuotas (6 años) en la plataforma de préstamos de autos 0 km del Banco Nación:

Monto: $15.000.000

Plazo: 72 cuotas (6 años)

Cuota mensual: $791.165,40

Ingreso neto requerido: $2.637.218,01

Esto significa que, para acceder a este crédito, el banco estima que la persona o grupo familiar solicitante debería demostrar al menos ese ingreso mensual neto, de modo que la cuota no supere un tercio aproximado del ingreso disponible.

Préstamos para comprar autos 0 km del Banco Nación: tasas y costos financieros

TNA (Tasa Nominal Anual): 50% Es el interés anual “base” que se aplica sobre el capital. No incluye capitalización ni costos adicionales.

TEM (Tasa Efectiva Mensual): 4,17% Es la tasa que efectivamente se aplica cada mes sobre el saldo adeudado.

CFT TNA (Costo Financiero Total Nominal Anual): 60,5% Refleja el costo real del crédito considerando no solo intereses sino también comisiones e IVA sobre intereses. Es la tasa que da una idea más realista de cuánto cuesta el préstamo en términos anuales.

CFT TEA (Costo Financiero Total Efectivo Anual): 80,44% Representa el costo total anualizado con capitalización, es decir, la tasa más cercana al costo real del préstamo a lo largo del tiempo.

En este caso, con una TNA del 50% y un CFT TEA del 80,44%, el costo financiero es alto: el préstamo de $15.000.000 terminará representando un monto total considerablemente mayor una vez sumados los intereses y cargas financieras a lo largo de los 6 años.

