Pensión Universal para el Adulto Mayor en septiembre 2026: lo que debés saber sobre los aumentos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara la actualización de haberes correspondiente a septiembre 2026 bajo el marco de movilidad del Decreto 274/2024, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio que el INDEC revelará este jueves a las 16.

Según las estimaciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) difundido por el Banco Central, la inflación de base se ubicaría en el 2%. A la espera de la confirmación oficial, las proyecciones del sector permiten anticipar un reajuste en la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación que ha cobrado un rol central en la cobertura de la clase pasiva tras la caducidad de las moratorias previsionales.

Septiembre 2026: los montos previstos por ANSES para la Pensión Universal para el Adulto Mayor

La normativa vigente establece que la asignación otorgada a los adultos mayores, sin los 30 años de aportes necesarios, equivale legalmente al 80% de una jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Según los cálculos de la Administración Nacional de la Seguridad Social, de convalidarse la inflación del 2%, el valor mensual de la Pensión Universal para el Adulto Mayor se estructurará bajo los siguientes parámetros:

Haber Básico Estimado : registraría una suba nominal que elevará la prestación de los $335.820,74 actuales a un piso de $342.537,15 en septiembre.

: registraría una suba nominal que elevará la prestación de los $335.820,74 actuales a un piso de $342.537,15 en septiembre. Cobro con Bono Integrado : al adicionarse la continuidad del refuerzo extraordinario de $70.000, el ingreso bruto total alcanzará los $412.537,15 de bolsillo.

: al adicionarse la continuidad del refuerzo extraordinario de $70.000, el ingreso bruto total alcanzará los $412.537,15 de bolsillo. Erosión por Suma Fija: debido a que el bono permanece congelado en su valor nominal desde marzo de 2024, la mejora efectiva real en mano para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor será de un 1,66%, un porcentaje inferior a la inflación esperada.

Para los beneficiarios residentes en las provincias de Río Negro y Neuquén, es clave destacar que sobre el haber básico se aplica el adicional del 40% por Zona Austral (Ley 19.485), un concepto que eleva de forma neta el disponible en los cajeros automáticos locales respecto de las escalas generales del resto del país.

Requisitos de ANSES para tramitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La Pensión Universal para el Adulto Mayor se ha consolidado como la principal vía de acceso a la seguridad social administrada por ANSES, para quienes alcanzan la edad de retiro sin completar la densidad de aportes exigida por ley.

Los criterios de elegibilidad fijados por el organismo nacional para solicitar el beneficio son:

Contar con 65 años de edad o más, tanto para hombres como para mujeres.

Ser argentino nativo o naturalizado (acreditando la residencia legal requerida), o extranjero con residencia legal continuada en el país.

No percibir ni tener derecho a ninguna jubilación, pensión o retiro contributivo o no contributivo.

Mantener la residencia en la República Argentina durante todo el período de cobro del beneficio.

A diferencia de una jubilación ordinaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social, esta prestación es de carácter personalísimo y no genera derecho a pensión por fallecimiento para el cónyuge o derechohabientes.

Los interesados pueden revisar el estado de sus expedientes o consultar la liquidación de sus haberes ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital o aplicación móvil Mi ANSES, garantizando un trámite gratuito y directo previo a la publicación del calendario de cobro oficial de septiembre 2026.