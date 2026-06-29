Quini 6: nuevo millonario en La Segunda y un pozo histórico de $10.150 millones para el miércoles

El Quini 6 volvió a revolucionar el mapa de la fortuna en Argentina, tras el sorteo número 3.386 realizado este domingo 28 de junio 2026. En una noche de altas expectativas, un afortunado jugador quebró los pronósticos al adjudicarse en soledad el pozo millonario de la modalidad «La Segunda».

Según los datos provistos oficialmente por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, los primeros premios de las versiones Tradicional y Revancha de Quini 6 quedaron vacantes, lo que catapultó el acumulado de mediados de semana hacia una cifra verdaderamente astronómica.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 28 de junio 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe arrojó las combinaciones de la jornada dominical, distribuyendo premios de diversa magnitud en todo el país. A continuación, el detalle de las cifras favorecidas en cada modalidad del juego poceado:

Tradicional Primer Sorteo: 00 – 16 – 20 – 30 – 38 – 43 (Vacante)

La Segunda del Quini: 07 – 11 – 21 – 31 – 38 – 41 (1 ganador con 6 aciertos)

La Revancha: 01 – 03 – 10 – 12 – 15 – 23 (Vacante)

El Quini que Siempre Sale: 14 – 15 – 26 – 27 – 28 – 32 (34 ganadores con 5 aciertos)

Premio Extra: un total de 1.695 apostadores alcanzaron los seis aciertos sobre el conjunto de las modalidades principales, cobrando $117.994,10 cada uno.

El gran protagonista de la noche se quedó con el pozo de La Segunda, embolsando un premio total de $1.100 millones. Por su parte, la popular alternativa «Siempre Sale» mantuvo su sólida esencia federal al repartir su pozo entre 34 personas, otorgando una recompensa individual superior a los $14,1 millones.

Próximo sorteo de la Lotería de Santa Fe: el pozo estimado de Quini 6 alcanza los $10.150 millones

A raíz de los pozos remanentes que no hallaron dueño el domingo, las autoridades organizadoras actualizaron los montos para el sorteo número 3.387, programado para el próximo miércoles 1 de julio a las 21:15. Para dicha edición, el Quini 6 pondrá en juego un impactante pozo estimado de $10.150 millones, consolidándose como un imán para las jugadas.

Quienes busquen participar de este sorteo de azar pueden registrar sus tarjetas con seis números (elegidos entre el 00 y el 45) en cualquier agencia oficial de lotería del país, hasta el límite horario comercial de la jornada de sorteo.

El evento oficial se transmitirá en directo, desde la sala de la institución, y podrá seguirse en vivo mediante los canales televisivos habituales y las plataformas de streaming correspondientes.