Beneficios de la tarjeta SUBE para personas con discapacidad: todo lo que necesitás saber

Este martes 16 de junio 2026, el Gobierno nacional dio inicio a la etapa de registración obligatoria para que los usuarios puedan asociar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) directamente a la tarjeta SUBE.

La medida regulatoria conjunta busca optimizar el acceso al derecho de movilidad gratuita de las personas que portan el Certificado Único de Discapacidad (CUD), agilizar el control de los cupos y resguardar la privacidad de los pasajeros vulnerables, quienes ya no se verán obligados a exhibir documentación física ante los trabajadores del sector automotor y ferroviario.

¿Cuáles son los beneficios de integrar el Certificado Único de Discapacidad a la tarjeta SUBE?

La principal ventaja de este desarrollo informático radica en la automatización del pase libre. Al unificar los sistemas de la Secretaría Nacional de Discapacidad y la plataforma de boleto electrónico, el impacto del beneficio pasa a ser inmediato y transparente para el usuario.

Los ejes centrales del beneficio de gratuidad preautenticada contemplan los siguientes puntos oficiales:

Descuento del 100% automático : los beneficiarios viajan con tarifa cero, sin necesidad de presentar el documento en papel o el formato digital de la app Mi Argentina ante cada chofer o inspector.

: los beneficiarios viajan con tarifa cero, sin necesidad de presentar el documento en papel o el formato digital de la app Mi Argentina ante cada chofer o inspector. Jurisdicciones alcanzadas : en esta primera instancia, el descuento total cubre de forma exclusiva a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional y a toda la red de trenes metropolitanos y de larga distancia.

: en esta primera instancia, el descuento total cubre de forma exclusiva a las líneas de colectivos de jurisdicción nacional y a toda la red de trenes metropolitanos y de larga distancia. Inclusión del acompañante : en los casos donde la auditoría médica de las Juntas Evaluadoras determine la necesidad de asistencia, la tarjeta SUBE vinculada al Certificado Único de Discapacidad (CUD) permitirá abonar de forma sucesiva los dos pasajes sin costo en la misma unidad.

: en los casos donde la auditoría médica de las Juntas Evaluadoras determine la necesidad de asistencia, la vinculada al permitirá abonar de forma sucesiva los dos pasajes sin costo en la misma unidad. Seguridad de datos: evita la exposición pública de información sensible de salud y previene el fraude o extravío de credenciales plásticas analógicas.

Tarjeta SUBE: fechas clave para adherir el Certificado Único de Discapaciadad

El cronograma, dispuesto por el Ministerio de Salud y Transporte, establece plazos diferenciados para el registro en los servidores y el impacto efectivo en las terminales de cobro:

Martes 16 de junio 2026 : apertura del padrón web oficial. Los usuarios ya pueden ingresar a su cuenta personal en el sitio de SUBE , para efectuar la adhesión o registrar el plástico por primera vez. Las autoridades aclararon que no hay un plazo límite para completar este paso; el canal virtual permanecerá abierto por tiempo indeterminado.

: apertura del padrón web oficial. Los usuarios ya pueden ingresar a su cuenta personal en el sitio de , para efectuar la adhesión o registrar el plástico por primera vez. Las autoridades aclararon que no hay un plazo límite para completar este paso; el canal virtual permanecerá abierto por tiempo indeterminado. Viernes 19 de junio 2026: comienzo de la implementación operativa en las calles. A partir de esta fecha, los descuentos del 100% comenzarán a validarse de forma activa al pasar por los molinetes y colectivos nacionales.

Paso a paso: cómo adherirse al beneficio con los 10 dígitos del Certificado Único de Discapacidad

Para tramitar de forma correcta la vinculación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), el usuario o su representante legal debe cumplir con el siguiente procedimiento digital:



1.Registro del plástico titular: menos de 5 minutos. Ingresar al sitio oficial de SUBE y verificar que la tarjeta física esté registrada a nombre del beneficiario de salud. Si ya cuenta con usuario, saltear este paso.

2.Vinculación en la sección de Beneficios: habilitado el 16 de junio 2026. Iniciar sesión en la cuenta personal, dirigirse a la solapa denominada «Beneficios» e introducir los 10 dígitos correlativos que componen el número de identificación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

3.Validación física obligatoria: a partir del 19 de junio 2026. Para activar el pase libre del 100% en el plástico, se debe validar la tarjeta mediante tres alternativas físicas: apoyarla en una Terminal Automática SUBE (TAS); utilizar la app SUBE (dispositivos Android 6 o superior con NFC) seleccionando «Acreditá o consultá saldo«; o informar al chofer del colectivo para que habilite la actualización en la propia validadora a bordo.