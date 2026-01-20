Registro Civil Móvil en Las Grutas: dónde atenderá, qué trámites se pueden hacer y hasta cuándo
El Registro Civil de Río Negro mantiene su operativo móvil en plena temporada de verano en Las Grutas.
La unidad se encuentra ubicada en Avenida Costanera y Bresciano (Tercera Bajada), frente al Casino, y atiende hasta el 24 de enero, en doble turno.
Días y horarios de atención
- Del 19 al 24 de enero.
- De 9 a 12 y de 18 a 21.
Trámites que se pueden realizar
- DNI.
- Renovación de DNI de 5 a 8 años.
- Renovación de DNI de 14 años.
- Cambio de domicilio.
- Trámite por extravío.
- DNI vencido.
Desde el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo señalaron que este operativo forma parte de las acciones para acercar los servicios del Registro Civil a la comunidad, facilitando el acceso a la documentación personal durante la temporada de verano en la costa rionegrina.
