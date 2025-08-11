ESCUCHÁ RN RADIO
Resultados del Quini 6: ¡Descubrí si sos ganador del sorteo del 10 de agosto 2025!

QUINI 6. Se sorteó un nuevo pozo millonario este domingo 10 de agosto 2025, y el premio mayor quedó vacante. Sin embargo, se repartió dinero entre tres ganadores. Conocé si sos vos, acá.

Redacción

Quini 6: sorteo.-

Quini 6 puso en juego un nuevo y extraordinario pozo millonario este domingo 10 de agosto 2025, en el marco de su 37° aniversario, que tuvo tres afortunados ganadores sobre el pozo de 8,5 millones de pesos. Repasamos acá los resultados para que controles tu cartón.

Sorteo Quini 6: Los números del domingo 10 de agosto 2025

TRADICIONAL

  • 01
  • 02
  • 09
  • 32
  • 36
  • 44

Vacante.

LA SEGUNDA

  • 06
  • 15
  • 19
  • 22
  • 32
  • 39

Vacante.

    REVANCHA

    • 08
    • 17
    • 24
    • 31
    • 43
    • 44

    1 ganador: 2100 millones de pesos.

      SIEMPRE SALE

      • 07
      • 09
      • 13
      • 23
      • 32
      • 35

      2 ganadores: 4000 millones de pesos.

        Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este domingo 10 de agosto 2025?

        El pozo mayor de Quini 6 quedó vacante este domingo 10 de agosto 2025, en el marco del sorteo extraordinario por el aniversario de este juego. Posteriormente, hubo tres ganadores millonarios desde hoy: uno por el sorteo Revancha y otros dos por el Siempre Sale.

        El millonario premio de Quini 6 se pone en juego el próximo miércoles, en el sorteo del 13 de agosto 2025 de las 21:15.


        Quini 6

        Comentarios