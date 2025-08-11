Resultados del Quini 6: ¡Descubrí si sos ganador del sorteo del 10 de agosto 2025!
QUINI 6. Se sorteó un nuevo pozo millonario este domingo 10 de agosto 2025, y el premio mayor quedó vacante. Sin embargo, se repartió dinero entre tres ganadores. Conocé si sos vos, acá.
Quini 6 puso en juego un nuevo y extraordinario pozo millonario este domingo 10 de agosto 2025, en el marco de su 37° aniversario, que tuvo tres afortunados ganadores sobre el pozo de 8,5 millones de pesos. Repasamos acá los resultados para que controles tu cartón.
Sorteo Quini 6: Los números del domingo 10 de agosto 2025
TRADICIONAL
- 01
- 02
- 09
- 32
- 36
- 44
Vacante.
LA SEGUNDA
- 06
- 15
- 19
- 22
- 32
- 39
Vacante.
REVANCHA
- 08
- 17
- 24
- 31
- 43
- 44
1 ganador: 2100 millones de pesos.
SIEMPRE SALE
- 07
- 09
- 13
- 23
- 32
- 35
2 ganadores: 4000 millones de pesos.
Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este domingo 10 de agosto 2025?
El pozo mayor de Quini 6 quedó vacante este domingo 10 de agosto 2025, en el marco del sorteo extraordinario por el aniversario de este juego. Posteriormente, hubo tres ganadores millonarios desde hoy: uno por el sorteo Revancha y otros dos por el Siempre Sale.
El millonario premio de Quini 6 se pone en juego el próximo miércoles, en el sorteo del 13 de agosto 2025 de las 21:15.
