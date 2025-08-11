Resultados del Quini 6: ¡Descubrí si sos ganador del sorteo del 10 de agosto 2025!

Quini 6 puso en juego un nuevo y extraordinario pozo millonario este domingo 10 de agosto 2025, en el marco de su 37° aniversario, que tuvo tres afortunados ganadores sobre el pozo de 8,5 millones de pesos. Repasamos acá los resultados para que controles tu cartón.

Sorteo Quini 6: Los números del domingo 10 de agosto 2025

TRADICIONAL

01

02

09

32

36

44

Vacante.

LA SEGUNDA

06

15

19

22

32

39

Vacante.

REVANCHA

08

17

24

31

43

44

1 ganador: 2100 millones de pesos.

SIEMPRE SALE

07

09

13

23

32

35

2 ganadores: 4000 millones de pesos.

Sorteo Quini 6: ¿Qué premios se repartieron este domingo 10 de agosto 2025?

El pozo mayor de Quini 6 quedó vacante este domingo 10 de agosto 2025, en el marco del sorteo extraordinario por el aniversario de este juego. Posteriormente, hubo tres ganadores millonarios desde hoy: uno por el sorteo Revancha y otros dos por el Siempre Sale.

El millonario premio de Quini 6 se pone en juego el próximo miércoles, en el sorteo del 13 de agosto 2025 de las 21:15.