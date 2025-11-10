Resultados del Quini 6: quiénes fueron los afortunados del domingo 9 de noviembre 2025

¿La fortuna te eligió este domingo 9 de noviembre de 2025? Quini 6 volvió a poner en juego un pozo millonario y la expectativa por un nuevo afortunado fue total. Con la mira puesta especialmente en el «Siempre Sale», que garantiza un ganador sí o sí, la suerte estuvo más cerca que nunca.

Revisá acá tu boleta: te traemos todos los resultados del sorteo de Quini 6 de este domingo 9 de noviembre 2025 y los números ganadores para que descubras si esta vez tus sueños se hicieron realidad.

Sorteo del Quini 6 del domingo 9 de noviembre 2025

El sorteo 3320 del domingo 9 de noviembre de 2025 del Quini 6 llegó otra vez con un pozo millonario en premios, estando jugada tras jugada cerca del récord en cantidad de dinero a repartir. Los números fueron:

TRADICIONAL: 05 09 26 02 28 (Vacante)

LA SEGUNDA: 17 22 26 05 18 21 (Vacante)

REVANCHA: 25 04 03 15 01 31 (Vacante)

SIEMPRE SALE: 40 33 17 30 41 37 (15 ganadores c/5 aciertos: $22.027.950)

Quini 6: reseña y cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1500, la modalidad “Revancha” es de $ 500 más, mientras que la modalidad “Siempre Sale” el valor de la apuesta queda en $ 500. Sumando un total de $2.500 por cada ticket. Los sorteos son los miércoles y domingos.

En 1988 Lotería de Santa Fe dio un golpe a la clandestinidad con el lanzamiento del Quini 6, un juego con características que respondían a las últimas tendencias mundiales en juegos de azar. La posibilidad de obtener premios millonarios a un costo bajo, y una estrategia de comercialización bien enfocada, ayudó a que el Quini se transforme en el juego poceado más popular del país.

