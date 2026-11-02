Telekino: el pozo mayor quedó vacante y así se jugará el próximo sorteo del 8 de noviembre 2026

Durante la tarde del domingo 1 de noviembre 2026, el sorteo número 2452 del Telekino, fiscalizado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires, no registró tarjetas que completaran los 15 aciertos reglamentarios, sellando una nueva vacante que proyecta una masa millonaria en constante expansión.

En contrapartida, las extracciones oficiales de Telekino beneficiaron directamente a 23 participantes que se quedaron a una sola bola de la consagración, percibiendo casi $600.000 cada uno.

Resultados de Telekino: números ganadores del sorteo del domingo 1 de noviembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, durante la emisión de la jugada 2452, determinó las siguientes extracciones y asignaciones monetarias:

Categoría de juego Bolillas sorteadas / Condición Ganadores Asignación por tarjeta Telekino (15 aciertos) 02 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 11 – 14 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25 Vacante Acumula pozo millonario Telekino (14 aciertos) 14 coincidencias sobre la grilla oficial 23 $598.141 Premios al cartón Sorteos especiales al número de billete vendido 5 $3.000.000 c/u Premios adicionales Modalidad con rodados en juego Programa vigente Auto 0 km y moto

Próximo sorteo de Telekino: ¿cómo participar por el pozo millonario?

El tradicional certamen familiar regresará a la pantalla el próximo domingo 8 de noviembre 2026, realizando su sorteo a partir de las 16:30 con transmisión en directo para todo el territorio nacional a través de la televisión abierta y por streaming en la cuenta oficial de YouTube de Telekino.

Los apostadores pueden adquirir sus cartones en cualquiera de las agencias o subagencias oficiales habilitadas, recordando que cada billete participa en simultáneo por el pozo poceado mayor, el sorteo de resolución obligatoria Rekino y los premios en dinero al número de cartón.