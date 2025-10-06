Calendario Anses: las prestaciones que cobran entre el lunes 6 y el viernes 10 de octubre 2025
La Anses activará esta semana el calendario de pagos de octubre 2025. Las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán este mes un aumento del 1,8%. Los detalles.
La Anses activará esta semana el calendario de pagos de octubre 2025 para jubilados, pensionados y asignaciones. Este mes, todos los beneficiarios percibirán un aumento del 1,8% por la fórmula de movilidad. Paralelamente, si sos de los que cobra la jubilación mínima, vas a recibir un bono de hasta $70.000 extra. Te mostramos cuándo y cómo cobrás, ya que el depósito se organiza, como siempre, por la terminación de tu DNI.
El calendario de la Anses en la semana del 6 al 10 de octubre 2025
- Jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 8 de octubre
DNI terminados en 1 y 2: 9 de octubre
- Asignación por Embarazo
DNI terminados en 0: 9 de octubre
- Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 9 de octubre
- Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
- Pensiones No Contributivas
DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: 8 de octubre
DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 9 de octubre
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Anses: cómo saber si se cobra la prestación en octubre 2025
En simples pasos se puede verificar si se accede a una de las prestaciones de Anses en octubre 2025. Para ello se debe:
- Ingresar a Mi Anses
- Iniciar sesión con tu número de CUIL y tu Clave de la Seguridad Social
- Seleccionar “Cobros” y luego “Consultar fecha y lugar de cobro”
- Verificar si tenés asignada una prestación
