Anses realiza operativos de atención en todo el país: consultá las ubicaciones en Neuquén y Río Negro

La Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que recibe consultas y realiza trámites de la Seguridad Social, mediante los operativos de atención ubicados en diferentes ciudades del país, entre las que se encuentran localidades de Neuquén, Río Negro y Chubut. Los detalles en esta nota.

Anses realiza operativos de atención en todo el país

Los interesados en los operativos de atención de la Anses pueden acercarse con DNI y la documentación requerida para realizar gestiones sobre la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, asignaciones familiares y de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción).

El organismo previsional también realiza asesorías respecto a la presentación del certificado escolar, Prestación por Desempleo, Tarifa Social, cambio de lugar de cobro, designación de apoderados, generación de Clave de la Seguridad Social, constancia de empadronamiento a una Obra Social, actualización de datos personales, entre otras gestiones.

Las ubicaciones, días y horarios de los operativos de Anses en Neuquén, Río Negro y Chubut, se pueden consultar acá.

Anses: cómo identificar una estafa en octubre 2025

Paralelamente, la Anses recordó que nunca solicita datos personales, bancarios ni claves de ningún tipo por teléfono, correo electrónico, redes sociales ni en la calle. También indicó que el personal no visita domicilios para pedir información.

“Todo trámite o consulta que involucre información sensible se realiza únicamente de forma presencial en las oficinas del organismo, a través del sitio web oficial (www.anses.gob.ar) o por la aplicación Mi Anses”, destacó el organismo en un comunicado.

“Si se contactan o se presentan en la casa personas que afirman ser de Anses y solicitan datos o dinero, por favor no brinde ninguna información y comuníquese de inmediato con las autoridades policiales”, advirtió el organismo en su página web, ante posibles estafas.