Servicio a la comunidad: Edersa realizará cortes programados en Viedma, El Bolsón y Las Grutas este miércoles

Las cuadrillas operativas de la empresa Edersa llevarán adelante este miércoles 12 de noviembre una serie de tareas de mantenimiento y modernización en las redes de media tensión que abastecen a Viedma, El Bolsón y Las Grutas.

Según informó la distribuidora eléctrica, las labores requerirán cortes programados de energía en distintos sectores de las tres localidades rionegrinas.

Viedma: zonas y horarios

El corte se realizará de 10 a 14 y afectará los siguientes sectores:

Barrios Jardín, APEL, Las Carmelitas, 254 Viviendas y 90 Viviendas , en su totalidad.

, en su totalidad. Zona delimitada por las calles Serrano, R. de Escalada, Cabral y Balbín .

. Zona comprendida entre 9 de Julio, Alicia M. de Justo, Avenida Costanera y Victoria Ocampo.

El Bolsón: zonas y horarios

En esta localidad, la interrupción del suministro eléctrico será de 9 a 12 y alcanzará:

Ruta 40 Norte, entre el ingreso a Mallín Ahogado y Piscicultura.

Las Grutas: zonas y horarios

En el balneario rionegrino, el corte está previsto entre 10 y 12, en el siguiente sector:

Área comprendida entre las calles Curru Leuvú a Punta Pórfido y El Cóndor a Bahía Creek.

Desde Edersa explicaron que los trabajos forman parte de un plan de mejoras destinado a elevar la calidad, seguridad y previsibilidad del servicio eléctrico en la región.

La empresa solicitó a los usuarios de las zonas involucradas tomar las medidas necesarias ante los cortes y agradeció la comprensión por las tareas de mantenimiento.