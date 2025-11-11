ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Servicios

Servicio a la comunidad: Edersa realizará cortes programados en Viedma, El Bolsón y Las Grutas este miércoles

La empresa interrumpirá el suministro eléctrico para concretar tareas de mantenimiento y modernización en tres localidades rionegrinas.

Redacción

Por Redacción

Cortes programados en Río Negro. Foto: gentileza Edersa.

Cortes programados en Río Negro. Foto: gentileza Edersa.

Las cuadrillas operativas de la empresa Edersa llevarán adelante este miércoles 12 de noviembre una serie de tareas de mantenimiento y modernización en las redes de media tensión que abastecen a Viedma, El Bolsón y Las Grutas.

Según informó la distribuidora eléctrica, las labores requerirán cortes programados de energía en distintos sectores de las tres localidades rionegrinas.

Viedma: zonas y horarios

El corte se realizará de 10 a 14 y afectará los siguientes sectores:

  • Barrios Jardín, APEL, Las Carmelitas, 254 Viviendas y 90 Viviendas, en su totalidad.
  • Zona delimitada por las calles Serrano, R. de Escalada, Cabral y Balbín.
  • Zona comprendida entre 9 de Julio, Alicia M. de Justo, Avenida Costanera y Victoria Ocampo.

El Bolsón: zonas y horarios

En esta localidad, la interrupción del suministro eléctrico será de 9 a 12 y alcanzará:

  • Ruta 40 Norte, entre el ingreso a Mallín Ahogado y Piscicultura.

Las Grutas: zonas y horarios

En el balneario rionegrino, el corte está previsto entre 10 y 12, en el siguiente sector:

  • Área comprendida entre las calles Curru Leuvú a Punta Pórfido y El Cóndor a Bahía Creek.

Desde Edersa explicaron que los trabajos forman parte de un plan de mejoras destinado a elevar la calidad, seguridad y previsibilidad del servicio eléctrico en la región.

La empresa solicitó a los usuarios de las zonas involucradas tomar las medidas necesarias ante los cortes y agradeció la comprensión por las tareas de mantenimiento.


Temas

Cortes de luz

Las Grutas

Río Negro

Viedma

Las cuadrillas operativas de la empresa Edersa llevarán adelante este miércoles 12 de noviembre una serie de tareas de mantenimiento y modernización en las redes de media tensión que abastecen a Viedma, El Bolsón y Las Grutas.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios