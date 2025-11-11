Servicio a la comunidad: Edersa realizará cortes programados en Viedma, El Bolsón y Las Grutas este miércoles
La empresa interrumpirá el suministro eléctrico para concretar tareas de mantenimiento y modernización en tres localidades rionegrinas.
Las cuadrillas operativas de la empresa Edersa llevarán adelante este miércoles 12 de noviembre una serie de tareas de mantenimiento y modernización en las redes de media tensión que abastecen a Viedma, El Bolsón y Las Grutas.
Según informó la distribuidora eléctrica, las labores requerirán cortes programados de energía en distintos sectores de las tres localidades rionegrinas.
Viedma: zonas y horarios
El corte se realizará de 10 a 14 y afectará los siguientes sectores:
- Barrios Jardín, APEL, Las Carmelitas, 254 Viviendas y 90 Viviendas, en su totalidad.
- Zona delimitada por las calles Serrano, R. de Escalada, Cabral y Balbín.
- Zona comprendida entre 9 de Julio, Alicia M. de Justo, Avenida Costanera y Victoria Ocampo.
El Bolsón: zonas y horarios
En esta localidad, la interrupción del suministro eléctrico será de 9 a 12 y alcanzará:
- Ruta 40 Norte, entre el ingreso a Mallín Ahogado y Piscicultura.
Las Grutas: zonas y horarios
En el balneario rionegrino, el corte está previsto entre 10 y 12, en el siguiente sector:
- Área comprendida entre las calles Curru Leuvú a Punta Pórfido y El Cóndor a Bahía Creek.
Desde Edersa explicaron que los trabajos forman parte de un plan de mejoras destinado a elevar la calidad, seguridad y previsibilidad del servicio eléctrico en la región.
La empresa solicitó a los usuarios de las zonas involucradas tomar las medidas necesarias ante los cortes y agradeció la comprensión por las tareas de mantenimiento.
Comentarios