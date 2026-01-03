Subsidios de luz y gas: ¿cómo funciona el nuevo esquema y quiénes pueden acceder al beneficio? 

A partir de enero 2026 comienza a regir el nuevo esquema tarifario de luz y gas que deja atrás la segmentación de tarifas en tres niveles: solo quedarán los hogares con y sin subsidio, aunque los primeros también sufrirán aumentos en sus boletas.

Como había anticipado a mediados de 2024, el Gobierno público el Decreto que elimina el criterio de segmentación en tres niveles de las tarifas de luz y gas para usuarios residenciales. Según los ingresos, se dividía a los hogares en N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos )y N3 (ingresos medios).

¿Cómo funciona el nuevo esquema de subsidios para la luz y el gas?

El nuevo esquema divide a los hogares entre los que tienen subsidios y los que no. Serán beneficiarios los hogares con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales (CBT) mensuales, unos 3,77 millones de pesos. Hasta el momento, el máximo era 3.5 CBT, unos $4.4 millones, por lo que algunos usuarios de ingresos medios (N3) perderán el beneficio.

En las facturas de luz se fijará un tope de consumo de 300 kWh para algunos meses y de 150 kWh para otros.

Hasta ese nivel de consumo los usuarios con subsidio tendrán una bonificación del 50% en sus facturas. Lo que consuman por encima de esos máximos se les cobrará con precio de tarifa plena.

Tope de consumo de 300 kWh: enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre.

Tope de consumo de 150 kWh: marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

Con el esquema anterior, los subsidios cubrían el 65% de un bloque de hasta 350 kWh mensuales para ingresos bajos y el 50% de hasta 250 kWh para ingresos medios.

En cuanto al gas, el subsidio del 50% se aplicará sólo entre abril y septiembre, los meses en los que el consumo residencial aumenta exponencialmente por el frío. El resto del año, todos los usuarios pagarán la tarifla plena (US$3,80 por millón de BTU).

Por otro lado, las facturas de gas natural, gas propano indiluido por redes y electricidad tendrán una bonificación extra durante el primer año, para que el aumento sea más gradual. Ese descuento extra será del 25% en enero e irá descendiendo con el correr de los meses.

Los usuarios del Programa Hogar que usan garrafas también se incorporarán al nuevo régimen. Recibirán una bonificación mensual equivalente al valor total de una garrafa de 10 kilos ($21.000) en invierno y al 50% del costo mensual durante el resto del año.

Más de 3 millones de personas beneficiarias de este programa sí deberán inscribirse en el registro oficial de la Secretaría de Energía: tendrán seis meses para hacerlo y mientras tanto no perderán el beneficio.

¿De cuánto serán las facturas de luz y gas tras el aumento?

Según la Secretaría de Energía, en los meses de mayor demanda eléctrica el 35% de los usuarios pagará en promedio menos de $22.000, el 66% menos de $44.000 y el 81% por debajo de los $67.000.

En el caso del gas, durante el invierno el 56% pagará menos de $14.000, el 75%, menos de $56.000 y el 83%, menos de $73.000.

¿Es necesario inscribirse de nuevo para no perder el subsidio?

No es necesario inscribirse nuevamente para mantener el subsidio en las tarifas de luz y gas. El Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) se conformará con los datos del registro para subsidios creado en 2022, por lo que no es necesario volver a ingresar los datos, aunque sí se pueden actualizar los mismos.