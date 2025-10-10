Todo lo que necesitás saber sobre la visa para nómadas digitales en España

¿Te imaginás cambiar tu oficina por un café en Madrid o una playa en Málaga? Dejar de soñarlo es posible: con la nueva visa para nómadas digitales de España, profesionales de todo el mundo pueden instalarse legalmente en ese país para trabajar de forma remota.

Es la oportunidad perfecta para combinar tu carrera con una calidad de vida increíble en otro país. Te contamos todos los requisitos previstos por España, los beneficios y el paso a paso para que empieces a planificar tu aventura europea.

Visa de nómada digital en España: principales requisitos y de qué se trata

España incorporó la visa de nómada digital para habilitar el trabajo legal de forma remota a extranjeros, que no pertenezcan a países de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. Esto se convierte en una oportunidad para los argentinos, que pueden aplicar a esta opción.

La visa de nómada digital permite hacer trabajo remoto y vivir en algunos puntos de España de forma legal, durante un año.

Los principales requisitos para obtener la visa de nómada digital en España son:

tener un ingreso mínimo de unos 2.520 euros mensuales.

contratar un seguro de salud privado.

demostrar que se trabaja para una empresa de otro país.

Visa de nómada digital en España: quiénes puede obtenerla

Con este documento legal, la visa de nómada digital, el gobierno de España promueve la construcción de vida en Europa mientras se mantiene el desarrollo profesional incluso en otros países. Por eso, se ofrece a:

profesionales con título universitario.

trabajadores con al menos tres años de experiencia profesional en empresas extranjeras.

profesionales digitales, con empleos de 30 mil euros anuales.

Visa de nómada digital en España: cómo aplicar

Para solicitar la visa de nómada digital en España, se debe:

completar el formulario de solicitud de visa.

adjuntar la documentación solicitada.

El trámite de gestión tiene un costo, correspondiente a la tasa de visado, que es de unos 95 euros.