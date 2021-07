Sobisch manifestó: «Es vergonzosa la impunidad política», tras quedar afuera de las PASO

“Alguno que presentó bien un papelito pero no tiene afiliados, no tiene autoridades partidarias, hoy está participando y nosotros por este supuesto error estamos afuera. Se está privilegiando un papelito por sobre las propuestas y las ideas”, mencionó -sin dar nombres- el ex gobernador Jorge Sobisch, durante la conferencia de prensa que realizó este mediodía en las instalaciones de su imprenta.

Tras haber quedado afuera de la contienda electoral nacional, el referente del partido Democracia Cristiana ratificó que acudirá ante la Corte Suprema de por el fallo de la Justicia Electoral que no le permitió presentarse en las PASO fuera del tiempo establecido.

“Claudio Domínguez llenó de carteles la provincia y se cagó de risa de la Justicia y ahora Guillermo Monzani, Mercedes Lamarca y el mismo Domínguez ponen carteles de sus candidaturas; es vergonzosa la impunidad política”, enfatizó Sobisch.

El ex mandatario provincial aseguró que ni él ni Democracia Cristiana realizarán acuerdos con otras fuerzas políticas en las próximas elecciones.

“Me sacan los corruptos y los que tienen plata afuera, me tratan de proscribir pero nunca pudieron acusarme de corrupción, ni de tener plata afuera, no sé si todos pueden decir lo mismo. Esto que pasó no es nuevo”, expresó Sobisch.

Foto: Florencia Salto