A dónde irá el bebé lesionado con cortes en Valcheta: hubo otros casos de ocultamiento de embarazos

«El bebé ahora está en recuperación (…) funcionó bien todo el sistema». Con estas palabras, la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), Roxana Méndez, se refirió al abordaje que, desde el organismo, le están dando al caso del bebé recién nacido que sufrió cortes en Valcheta y por cuyas lesiones investigan a la joven de 20 años que lo tuvo.

“El bebé ahora está en recuperación y estamos trabajando de manera articulada con la Justicia y con Salud. Funcionó bien todo el sistema. Salud dio aviso a la Justicia y nosotros también intervinimos. En este momento evaluamos a la familia inmediata para determinar si ellos pueden albergar al niño», explicó la funcionaria.

Otro punto importante que agregó es que «nada es definitivo: la joven que lo tuvo, que tiene 20 años, ahora está bajo la supervisión de salud mental. Pero que esté atravesando o que haya atravesado un momento psicológico puntual no indica que ella no pueda ser quien se ocupe de él a futuro. Hay un trabajo que se inició y que seguirá siendo articulado y contínuo”.

Ella atravesó el parto en su casa, tras ocultar su embarazo y fue su padre el que, al llegar a la vivienda, encontró a su hija en el baño, bañada en sangre, junto a la criatura.

Al llevar a ambos al hospital (el padre de la joven y también su esposa trabajan allí como personal de salud) los que los asistieron detectaron que el pequeño tenía varios cortes. Entre ellos, uno profundo, en su cuello, que podría haber sido mortal.

Debido a esto radicaron una denuncia y se inició una causa que, hasta el momento, es de intento de homicidio, debido al tenor de una de esas lesiones.

Todo ocurrió en Valcheta, un pequeño pueblo de alrededor de 8000 habitantes de la Línea Sur, que está conmocionado por lo ocurrido. Nadie se adjudicó, por ahora, la paternidad del niño.

Hubo otros casos de ocultamiento de embarazos

“Hay que empezar a interpelarnos nosotros, el mundo adulto, sobre por qué un niño tiene que ser ocultado. Qué pasa con la Educación Sexual Integral (ESI), con el discurso dentro de los ámbitos familiares, cuáles son los mandatos que se tienen. Qué pasa si estoy embarazada y no lo deseo. Y hay que re pensar la forma de dar educación sexual, porque que yo tenga información no quiere decir que pueda tramitarla” reflexionó Méndez, que es licenciada en psicopedagogía.

“Es responsabilidad de todos ‘bajar los decibeles’ del discurso sobre los sujetos que padecen. En este caso todavía no sabemos nada. ¿Por qué una joven de 20 años tiene miedo de decirles a sus padres que está embarazada? ¿Fue producto de un acto consentido o no?. Hay un montón de factores que hacen que un niño no pueda ser mirado y significado, y que hacen que pueda ser traumático lo que no se espera ni se desea. Tanto que de la emoción se pase al acto y se tome como objeto el cuerpo del niño” amplió la funcionaria.

Méndez también alertó sobre lo que está ocurriendo. Porque remarcó que aunque este caso puntual tuvo estado público “lamentablemente, estas situaciones son habituales”.

Para graficarlo aportó un dato concreto: “en un solo mes, en una localidad muy pequeña de nuestra provincia, tres bebés tuvieron que ser nombrados (en referencia a asignarles nombres de pila) por nosotros (en alusión al Senaf) porque nacieron en contextos donde no se los esperaba, también, en parte, de partos de adolescentes o jóvenes que ocultaron sus embarazos. Estos bebés tampoco habían sido significados como niños, en una espera dónde se les asigna un nombre y se los empieza a alojar como tales en el mundo adulto», detalló.

“Los pibes están solos, hay un corrimiento de las funciones en el mundo adulto y eso es grave. Porque la infancia y la adolescencia la propiciamos los adultos. Así que sobre esto hay que interpelarnos como sociedad” subrayó Mendez.

Además, destacó el rol de los varones dentro del vínculo parental. “Hay que trabajar en eso. Porque los varones se corren de la función y cargamos todo el peso en las mujeres, cuando no son las únicas responsables. Hay que ubicar a ese varón dentro del contexto de responsabilidad que tiene, porque de lo contrario seguiremos favoreciendo la naturalización de ese comportamiento”, cerró la funcionaria.