¿A qué hora empieza el viento en Neuquén y Río Negro? El horario de las ráfagas más fuertes este lunes

El calor de 34°C que domina la tarde de este lunes 23 de febrero en el Alto Valle es la antesala de un cambio brusco de condiciones.

Según los últimos datos técnicos, el viento comenzará a ganar intensidad de forma progresiva, pero tendrá un «pico» de fuerza que marcará el cierre de la jornada y el inicio de un desplome térmico para el martes.

Cronograma del viento: ciudad por ciudad

Para que puedas organizarte, este es el horario en el que se espera que el viento sople con más fuerza según los reportes oficiales:

Alto Valle: El viento se mantendrá constante entre 32-41 km/h durante la tarde, pero las ráfagas más intensas de hasta 59 km/h llegarán durante la tarde-noche . El impacto se sentirá con fuerza al finalizar el día laboral.

La situación será más intensa hacia el final del lunes. Se esperan ráfagas de 59 km/h por la noche , pero atención: el viento continuará soplando con ráfagas de hasta 69 km/h durante la mañana del martes .

En la zona cordillerana el viento ya es protagonista. Se esperan ráfagas de entre 60 y 69 km/h durante la tarde de este lunes, disminuyendo levemente hacia la noche (51-59 km/h).

¿Por qué empieza el viento?

Este fenómeno está asociado al ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso de la temperatura. En Neuquén, pasaremos de los 34°C de hoy a una máxima de apenas 24°C mañana martes, lo que representa una caída de 10 grados en menos de 24 horas.