Accidente en el centro de Roca: un motociclista herido

Esta mañana ocurrió un fuerte accidente en centro de Roca, cuando una moto fue fuertemente impactada por un auto. A pesar del fuerte choque, el motociclista, un hombre de mediana edad, no presentó heridas de gravedad.

El hecho ocurrió a las 9:30, cuando un auto Chevrolet Onix conducido por una mujer joven que circulaba por la calle 9 de Julio chocó contra el costado de una moto que descendía por Neuquén. Por el impacto, el motociclista cayó, aunque solo fue herido en una pierna.

Producto del choque la moto quedó destrozada, al punto que no se pudo distinguir su marca a simple vista.

Una ambulancia acudió al lugar para trasladar al hombre al hospital y tratar sus lesiones. La mujer que iba en el auto no tuvo heridas aparentes.

Otro choque en la Ruta 22: no hubo heridos

Poco más de dos horas después del trágico choque en la Ruta 22 donde muriendo tres personas, hubo otro choque en el tramo de Roca a Allen, aunque no hubo heridos.

El accidente ocurrió cuando un auto donde viajaba una familia tuvo un leve impacto contra otro vehículo, por lo que se tuvo que apartarse a un costado del camino. Ningún integrante del vehículo sufrió heridas por el choque.

En el inicio de un fin de semana largo, la Ruta 22 se encuentra congestionada por la gran cantidad de tráfico, con largas filas de vehículos que se extienden por varios kilómetros en el lugar.