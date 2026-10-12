Murió un argentino en Punta Cana: chocó en moto contra un camión, el conductor huyó y su familia pide justicia

Un trágico siniestro vial enluta a una familia argentina radicada en el exterior. Roberto Farías García, un joven de 30 años oriundo de la ciudad bonaerense de Pergamino, murió tras chocar con su moto contra un camión en la localidad de Verón, en Punta Cana, República Dominicana.

El fatal episodio ocurrió el pasado viernes por la tarde sobre el bulevar Frank Rainieri, cerca de la intersección con la calle Domingo Maíz. García residía desde hacía una década en el distrito de Bávaro junto a su esposa y otros allegados, un lugar que había elegido para desarrollar su vida.

El pedido desesperado de la pareja

A raíz de la tragedia y ante la falta de certezas sobre el paradero del conductor del rodado mayor, la pareja del joven fallecido utilizó las redes sociales para difundir un desgarrador pedido de colaboración a la comunidad internacional.

Desde la cuenta del propio Roberto, la mujer compartió un posteo titulado «Justicia por Robert, ayudanos a encontrar al responsable»:

«Hoy nuestra familia y nuestros amigos seguimos atravesando uno de los momentos más dolorosos de nuestras vidas. Nos arrebataron a Robert, una persona llena de sueños, de vida y de amor por los suyos. Su partida ha dejado un vacío inmenso».

En la misma línea, la familia exigió datos que permitan esclarecer la mecánica del choque y dar con el chofer del camión:

«Si alguien vio lo ocurrido, tiene información relevante o conoce algún dato que pueda contribuir a la investigación, le pedimos que se comunique con la familia o con las autoridades. Cada difusión puede ayudar (…) Queremos respuestas y queremos justicia por Robert».

La causa continúa abierta en el distrito caribeño mientras las autoridades locales analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar al vehículo involucrado y determinar responsabilidades.