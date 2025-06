Adolescentes se ponen al hombro el cuidado del Ambiente en San Martín de los Andes

Venían trabajando desde hace tiempo, en silencio y como parte de un proyecto escolar. Hasta que el año pasado se ganaron por mérito propio, la grande. Estudiantes del Cpem 57 de San Martín de los Andes, un colegio con orientación en Ambiente, lograron con su proyecto “Mapeando Accesos”, el primer premio en la Expo TIC, el encuentro más grande de la Patagonia, que reúne iniciativas de colegios vinculadas a propuestas tecnológicas innovadoras para el cuidado del Ambiente.

Ellos llevaron el diseño de una App, ”Mapeando Accesos”, que permite en tiempo real monitorear los puntos de disposición final de residuos, las huellas de carbono emitidas en la localidad (registra las emisiones de carbono producidas por la movilidad del transporte urbano) y un mapeo sobre las actividades y lugares de encuentro para los jóvenes.

Participaron estudiantes de tercero, cuarto y quinto año. Algunos egresaron. Otros siguen sosteniendo esta App que sigue en funcionaLmiento. En la actualidad “Mapeando Accesos” sigue vigente porque se va actualizando periódicamente, tarea a cargo de los estudiantes y profesores.

Pero el Cpem 57 no se queda con chiquitas. Ahora va por más propuestas para aportar al Ambiente y a la comunidad. Incluso, docentes y estudiantes están trabajando en una huerta orgánica y un sector de compos, aún cuando, según contó la profesora Alejandra Límido, tienen “todo un patio de cemento”. Pero se las rebuscan y las iniciativas van en camino.

Este año están trabajando en un nuevo mapeo sobre el cambio climático, “porque todo aporte ayuda”.

“Ahora estamos con el proyecto que surgió de la feria ‘Plantines y saberes”. Es un espacio donde los estudiantes difunden junto a otras organizaciones saberes ambientales. Y estamos empezando otro proyecto que se llama ‘Cocinando con Conciencia’, en el que trabaja en la construcción de un recetario contra el cambio climático”, detalló Límido.

Esta propuesta no solo va por el lado de aportar recetas para hacer en casa, sino también que “tenga una marcada tendencia a fomentar la economía circular. Que puedas aprender a cómo armar tu huerta y cómo aprovechar cada alimento que nace de la tierra”, agregó la profe. Acá se ponen a prueba métodos de cocción más amigables con el ambiente y con productos que no tengan un trasladado tan grande y que en su transporte no generen tantas emociones de carbono. Y un dato más: los restos de nuestra cocina puede ser utilizado para un compostaje. En esto están trabajando los estudiantes del Cpem 57 de San Martín.

A cargo de esta propuesta está la docente Ayelén Correa. Pero nada es fácil. Primero hay que pensar que el edificio del colegio tiene todo su predio al aire libre cubierto de cemento. La tierra hay que ir a buscarla.

“Solo tenemos un canteros con un poco de tierra. No lo pensamos como una limitante, sí como un desafío. Empezamos la huerta en cajones. Después fuimos al cantero”, explicó Correa.

Tenían la posibilidad de armar un invernadero pero lo edilicio les fue adverso. Pero solo por un “tiempito”. Es que tanto cemento en una tierra fértil suele presentarse como un desafío. “Lo estamos traslado (al invernadero) y armando en otro lugar. La idea de la economía circular es un poco hacer con lo que tenemos y que no sean limitantes las condiciones que tenemos para producir”, aseguró la profe.

Si hay piedra, el Cpem 57 pone conocimiento y ganas. Si no es una hectárea de tierra, puede ser un cajón o un cantero. Pero que la producción sale. sale. “Arrancamos fuerte con el proyecto del compostaje que nos da muchas ventajas para tener una tierra fértil. Se produce con los residuos de la escuela”, aseguró.

Y ya se ven los primeros frutos. Hoy producen verduras de hoja, habas, aromáticas, papas, tomates, morrón, orégano, frutillas.

“No nos enfocamos tanto en el producto final, sino en el proceso y apuntamos a que los estudiantes se lleven esos saberes y los puedan replicar”, concluyó Ayelén.