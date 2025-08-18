Alerta ANMAT: se detectó un medicamento falsificado para la diabetes y se ordenó su retiro

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) detectó un medicamento falsificado que se comercializaba como «Ozempic Semaglutida Tablets USP», utilizado para la diabetes, y ordenó, mediante el Boletín Oficial, «la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de cualquier dosis» en el mercado.

Desde el Boletín Oficial indicaron que la unidad fue denunciada como falsificada por Novo Nordisk, que remarcó: “No existe a nivel mundial el producto ‘Ozempic®’ en la forma farmacéutica de administración por vía oral, comprimidos o cápsulas”.

Según informó el comunicado, el producto apócrifo era promocionado en redes sociales con el nombre “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 tablets”, y señalaba como fabricante a la firma inexistente Pharma Argentina SA. También se identificó a otra empresa sin habilitación llamada MD Pharma.

Asimismo, la dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos «a fin de proteger a eventuales usuarios del producto denunciado, toda vez que se trata de una especialidad medicinal falsificada, sugiere prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de cualquier dosis, presentación y lote que se identifique como “Ozempíc® Semaglutida Tablets USP, Fabricado por Pharma Argentina SA”.

El organismo nacional emitió una alerta sanitaria con imágenes comparativas entre el producto original y el falsificado, y solicitó a profesionales de la salud, instituciones y al público en general abstenerse de utilizar estas unidades.

¿Quién es el nuevo médico presidencial de Javier Milei?: renunció Manuel Estigarribia y ya se designó a su reemplazo

El Gobierno informó durante la madrugada la renuncia oficial de quién se desempeñaba como médico de Javier Milei y nombró rápidamente a su nuevo reemplazo. En este sentido y a través del Boletín Oficial, se indicó que su reemplazo como nuevo director de la Unidad Médica Presidencial será Cristian Luis Martelletti.

La designación, formalizada a través del Decreto 573/2025, si bien se publicó esta madrugada ya se había hecho efectiva desde el 1 de agosto de 2025.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos. En el mismo se detalla que se acepta la renuncia de Manuel Emilio Estigarribia, quien ocupaba el cargo. Resaltaron que la salida de Estigarribia se oficializó a partir de la misma fecha en la que asumió su reemplazante.

En cuanto al médico Cristian Luis Martelletti, informaron que asumirá como nuevo director, un cargo con rango y jerarquía de Subsecretario.

Si bien en el Boletín Oficial no se detalla su trayectoria, se pudo determinar que se trata de un profesional con experiencia en el ámbito médico y antecedentes en la atención de emergencias y gestión hospitalaria.