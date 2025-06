Alerta por inundaciones sin precedentes: China registró la primera en 50 años y ya confirmaron víctimas fatales

Aumenta la preocupación por las inundaciones, sobre todo por aquellas sin precedentes que ante su inesperada llegada provocaron daños irreparables. Esta semana el sur de China se vio gravemente afectada por una violenta inundación que arrasó con dos distritos generando caos, muertes y pérdidas totales.

Cabe aclarar que por «inundación sin precedente» se entiende aquella que supera el nivel más alto de inundación que se pudo haber registrado. En el caso de China, es la primera en 50 años.

Las autoridades del distrito de Rongjiang de control de inundaciones informaron que hasta las 11 de este jueves, hallaron seis personas muertas que habían sido arrastradas por el agua.

Según la información compartida en Noticias Argentinas, las inundaciones se originaron por un rápido aumento del nivel del agua en varios ríos. El martes el caudal máximo alcanzó los 11.360 metros cúbicos por segundo.

Las crecidas afectaron zonas bajas y causaron graves daños en varios poblados como bloqueo de carreteras y la interrupción de las comunicaciones, además de innumerables personas atrapadas.

Floodwaters gush through a shopping mall as heavy rains trigger the worst flooding in decades in Rongjiang, Guizhou #China#Flood #Landslide #Asia #Guizhou #Rongjiang #Flashflood #Rain #Climate #Weather #Viral pic.twitter.com/qUPF1Dr4US