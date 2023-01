Alertan sobre ventas de terrenos en zonas no autorizadas de Cipolletti

Desde el municipio de Cipolletti informaron que en la ciudad rige una alerta sobre venta de lotes en zonas que no están autorizadas. Solicitaron que los vecinos se asesoren previamente con el equipo de la dirección antes de realizar cualquier operación.

El gobierno de Cipolletti denunció que durante los últimos meses registraron ventas de lotes en zonas no urbanizables y solicitaron que los vecinos que deseen adquirir un terreno en la ciudad se asesoren previamente en la dirección general de Desarrollo Territorial.

Algunos de los nombres de fantasía identificados, a través de los cuales se están vendiendo terrenos son: Los Perales, La Herminia, Manantiales, María Lucinda (barrio semi cerrado), Fideicomiso La Franchesca, Consorcio 20 de octubre, Chacra La Lucinda, Fideicomiso Guadalupe, Fideicomiso Rincón de Cipo, Fideicomiso Río Barda (Margen Sur) y Poltronieri I y II, lotes zona 4 esquinas.

El director de Desarrollo Territorial, Octavio Folateli, explicó que estos nombres no tienen un registro de autorización, y por lo tanto deben alertar a las familias. “Estamos brindando un aviso masivo, y vamos a realizar las notificaciones correspondientes a quienes intervengan en el proceso de venta de estos terrenos en zonas no urbanizables”, aseguró el director.

Además, manifestó que las zonas no urbanizables no tienen factibilidad de servicios y no pueden generarse subdivisiones y escrituras. Por lo tanto, quien compre en esos lugares, no podrá tener su lote, ni los servicios básicos, ni la escritura correspondiente del mismo.

Plano de zonas habilitadas

La dirección de desarrollo territorial puso en conocimiento el plano dónde se puede identificar las zonas urbanizables y las que no lo son.

“El área gris es el área en la que se pueden generar nuevos fraccionamientos con fines de urbanización de todo tipo como: viviendas, comercios, servicios de ruta. Fuera de esos límites está toda el área verde, que es donde ese tipo de proyectos no puede avanzar, donde además hay diferentes tipos de ruralidad”, indicó.

“Lo indicado en amarillo es para alertar a la región sobre los lugares dónde se identificó la venta de lotes, y no está permitida la urbanización”. Aseguran que la oferta se realiza sobre todo en medios digitales informales y que muchos de los compradores no tienen conocimiento de las limitaciones de la normativa, por ello es importante alertar al respecto.

En caso de detectar ventas y construcciones en áreas no habilitadas, el municipio iniciará acciones legales contra toda persona física o jurídica que comercialice parcelas no autorizadas. También ordenará la demolición de obras e instalaciones y decomiso de materiales de construcción destinados a obras no autorizadas o en contravención a la normativa en vigencia con cargo a la liquidación de tasas de la parcela.

Desde la dirección de desarrollo territorial solicitaron que en caso de detectar este tipo de situaciones notifiquen a la dirección o al gobierno de la ciudad a través de planeamiento.cipolletti@gmail.com.

Las personas que deseen asesorarse e informarse pueden acercarse a la dirección de Desarrollo Territorial en calle Yrigoyen y Villegas, de lunes a viernes de 7 a 14, o comunicarse telefónicamente al 449-4900 interno 1005/ 1127.