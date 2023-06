Arman sus propias defensas y denuncian que no tienen ayuda: el lado B de la crecida en Cipolletti

El temporal vivido este fin de semana reflejó un problema que reclaman hace tiempo en Cipolletti. La crecida del río generó una situación preocupante en los barrios ubicados en cercanías del río. Vecinos se ayudan entre sí para combatir el ingreso del agua a sus domicilios y denuncian falta de asistencia municipal.

Vecinos aseguraron que en el barrio 2 de Agosto el agua ya ingresó a sus domicilios pero la decisión es la de trabajar en conjunto y resistir en el lugar. Un adulto mayor debió ser evacuado y aseguraron que otro vecino está durmiendo en su auto ya que no puede entrar a su vivienda.

«Al señor mayor que vive en frente lo evacuaron esta mañana y el (vecino) de acá al lado está durmiendo en su auto, el agua ya entró en sus viviendas y no pueden seguir ahí«, describieron dos hombres que se encontraban trabajando con palas para intentar tapar las lagunas que se forman en las calles.

En la zona del barrio Los Olivos, Rudecindo, un vecino de la zona explicó la situación dramática que está viviendo su tía. «Estoy asistiendo a mi tía en la chacra, este es el sector del río en el que entra el agua y causa todo el problema, el municipio dijo que iba a intentar hacer una defensa para que no entre al barrio para ver si después pueden sacarla pero está complicado«, comentó.

Vecinos armaron sus propias defensas para combatir el agua. Foto: Florencia Salto.

Además explicó que ya se han hecho evacuaciones en la zona. «Hay partes de Costa Norte que ya tuvieron que evacuar vecinos porque está todo inundado«, lamentó.

El hombre detalló que su tía se encuentra viviendo en un sector en el que agua ya se hizo presente y no pueden asistirla si no es con el equipo de seguridad. «Mi tía no puede cruzar, es una señora mayor pero se está asistiendo, tiene agua y leña pero sin botas de goma no puede cruzar«, comentó.

Y explicó que los vecinos están trabajando organizados para intentar asistir y tapar las inundaciones que dificultan el tránsito por el barrio. «Los mismos vecinos están trabajando y organizando para los que mas necesitan con ropa, se esta ayudando a la gente».

«Compramos entre varios bolsones de tierra para tapar los charcos y poder andar por la calle, todos juntos con palas estamos trabajando para encontrarle una solución a esto pero solos es muy difícil», describieron.

Según explicaron, el municipio les adelantó que iba a haber un corte de luz para evitar problemas mayores pero eso no ocurrió. «Anoche fue complicado, estuvimos hasta las 3 de la mañana cuidando a la gente, dijeron que iban a cortar la luz pero por suerte no lo hicieron. Es crítica la situación, estamos rogando que se termine la crecida para que la gente esté mas tranquila, al rió una vez que crece no le ganas, llegó de golpe y no hay como repararlo«, lamentó uno de los vecinos.

«Solo está trabajando Aguas Rionegrinas, del municipio nos trajeron comida pero no hicieron nada más»

La empresa estatal estuvo trabajando en el lugar. Foto: Florencia Salto.

Los vecinos demostraron su enojo con la asistencia recibida por parte de la municipalidad, aseguraron que únicamente está trabajando Aguas Rionegrinas para drenar el agua en el sector.

En el sector se vieron camiones de la empresa estatal trabajando para sacar el agua de las calles, además comenzaron a organizarse junto a los vecinos para llevar maquina a la zona donde se desbordó el río.

«Están tratando de resguardar la zona de chacras que es donde desbordó el río. Están intentando ingresar máquinas pero hay vecinos que se oponen porque tienen miedo que salga el agua por el lado de la chacra«, describió una vecina.

Además denunció la falta de asistencia municipal en el barrio: «Solo está trabajando Aguas Rionegrinas, del municipio nos dieron unas bolsas de comida pero no hicieron nada más, estamos buscando soluciones entre los vecinos«.

Piden donaciones para un jardín por la crecida del río en Cipolletti

Desde el Jardín Integrado 99 solicitaron donaciones para ayudar a los niños que asisten a la institución y que están padeciendo esta situación dramática.

Según explicó la secretaria del jardín, Lorena Pereda, la crecida del río afectó a más de 30 niños en el barrio Labraña de Cipolletti. En este sector funciona una de las dependencias de la institución educativa.

Pidieron diferentes elementos para ayudar a las familias. «Necesitan ropa seca, botas de goma, agua potable y algunos harina para hacer comida. Es dramático lo que se vive, la situación es casa vez peor», describió la secretaria en una radio local.

Para acercar cualquier donación pueden comunicarse al 299 411-9081.