Día del Niño más allá de los regalos: los que trabajan por las infancias durante todo el año

El Día del Niño es una oportunidad para visibilizar y reafirmar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Cada año, el tercer domingo de agosto, se conmemora el Día del Niño, una fecha que invita a celebrar, pero también a reflexionar sobre las condiciones que necesitan niñas y niños para crecer, aprender y desarrollarse plenamente. En Argentina, distintas organizaciones trabajan durante todo el año para acompañar a las familias y comunidades, con programas que abordan desde la atención de la salud y la educación hasta la inclusión y la protección de derechos.

Más allá de lo simbólico del festejo, los regalos y las reuniones familiares, el Día del Niño es una oportunidad para visibilizar y reafirmar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, diferentes organizaciones trabajan sobre estos aspectos desde distintos lugares.

Algunas tienen un fuerte anclaje territorial, otras acompañan a familias que atraviesan situaciones particulares y también existen iniciativas que buscan fortalecer proyectos educativos o políticas públicas. Entre ellas, la Fundación Grupo London Supply, Fundación Garrahan, Fundación Arcor y UNICEF Argentina desarrollan programas que apuntan a ampliar oportunidades para las nuevas generaciones.

Salud y educación, dos pilares del desarrollo integral

Una de las experiencias con presencia territorial es la de la Fundación Grupo London Supply, que se creó en 2008 como parte del programa de RSE de London Supply Group, firma argentina con más de 80 años de historia. Su misión es contribuir a una mejor calidad de vida a través de iniciativas vinculadas con la salud, la educación y el desarrollo integral.

En Puerto Iguazú, Misiones, uno de sus proyectos más importantes es el Parque Educativo Barrio 1° de Mayo, un espacio que fue pensado para acompañar a una comunidad de más de 2000 familias y 1300 chicos en edad escolar. El complejo reúne el Jardín Materno Infantil “Madre Teresa de Calcuta”, la Escuela Primaria N.º 875 “Doña Mercedes García de Taratuty” y el Bachillerato Orientado Provincial N.º 106 “Don José Taratuty”.

El proyecto fue creciendo por etapas. La escuela primaria, inaugurada en 2010, cuenta actualmente con más de 600 alumnos; en 2013 se sumó el bachillerato con orientación en Turismo, con capacidad para 600 adolescentes; y en 2014 abrió sus puertas el jardín materno-infantil, que recibe a 250 bebés y niños desde los 45 días hasta los 4 años y cuenta además con un área destinada a atención médica temprana.

“Acompañar a las infancias es apostar directamente al futuro de nuestro país. Inclusión significa escuchar a las comunidades, comprender sus distintas necesidades y construir espacios donde cada niño y niña pueda crecer, participar y desarrollarse con verdaderas oportunidades sostenibles en el tiempo”, señala María Taratuty, directora de Sostenibilidad de London Supply Group y directora de la fundación.

Además, en el Parque Educativo Barrio 1° de Mayo de Puerto Iguazú se lleva adelante la campaña pediátrica «Supersanitos», que ya suma ocho ediciones y reúne cada año a profesionales de la salud del sector público y privado. Los mismos se acercan a las instituciones educativas para realizar chequeos pediátricos, oftalmológicos, fonoaudiológicos y nutricionales a los alumnos de los tres establecimientos. Como parte integral del proyecto, también se instala una enfermería y un vacunatorio móvil, con el propósito de completar el calendario de vacunación de los chicos. La edición 2026 tuvo más de 900 controles médicos.

La firma, que opera terminales y Free Shops en distintas partes del país, incorporó recientemente una iniciativa vinculada con la inclusión y la neurodiversidad, como la sala sensorial inaugurada en el Aeropuerto Internacional Almirante Marcos A. Zar de Trelew, pensada para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), hipersensibilidad sensorial u otras condiciones del procesamiento sensorial. La misma forma parte del programa “London Accesible”, el sello con el que London Supply Group busca unificar sus políticas de accesibilidad en aeropuertos.

Cuando cuidar también significa acompañar

Para muchas familias, acceder a un tratamiento médico especializado también implica trasladarse y permanecer durante un período prolongado lejos de su lugar de residencia. En ese contexto, la Fundación Garrahan desarrolla una de sus iniciativas más conocidas: Casa Garrahan, que desde 1997 recibe a pacientes pediátricos que llegan desde distintos puntos del país para realizar tratamientos ambulatorios o completar procesos de diagnóstico en los hospitales pediátricos Elizalde, Garrahan y Gutiérrez, en Buenos Aires.

La Casa cuenta con 43 habitaciones con baño privado y distintos espacios de uso común, entre ellos cocinas, lavadero, patio, sala de estar, sala de juegos, espacio de computación y sala de lectura. De esta manera, además de ofrecer alojamiento, busca brindar un entorno de contención para los niños y sus familias durante el período que deben permanecer en la ciudad.

El rol de la educación en el desarrollo de las infancias

La Fundación Arcor trabaja sobre otro de los pilares del desarrollo integral: la educación. Así, desde Inversión Social Arcor (ISA) tienen como objetivo contribuir a la igualdad de oportunidades educativas para la niñez en América Latina, mediante la movilización de actores sociales, el desarrollo de capacidades de educadores, cuidadores y responsables de niños, y el apoyo a proyectos de alcance territorial, orientados a la infancia desde una perspectiva de derechos.

El alcance de este proyecto se refleja en los 181 proyectos educativos que Fundación Arcor Argentina, Fundación Arcor Chile e Instituto Arcor Brasil acompañaron en 2019, con impacto en más de 100.000 niñas y niños y 144.000 adultos. La propuesta entiende la educación como un proceso que involucra a las familias y las comunidades.

Una mirada sobre los derechos de niños y niñas

A las experiencias territoriales se suma una mirada de alcance nacional. En 2026, UNICEF Argentina presentó su Programa de Trabajo 2026-2030, con cuatro áreas prioritarias: salud y nutrición; aprendizajes y habilidades para la vida y el trabajo; la reducción de la pobreza y protección social; y protección frente a la violencia.

De esta manera, el programa busca cooperar para que millones de chicas y chicos puedan acceder a una alimentación nutritiva, salud mental, vacunas, educación y aprendizajes de calidad, agua y saneamiento, cuidados respetuosos y protección social.

El Día del Niño es una oportunidad para poner en perspectiva el trabajo que diferentes actores realizan durante todo el año para acompañar a las nuevas generaciones. Desde la salud y la educación hasta la inclusión y las políticas públicas, distintas iniciativas buscan generar mejores condiciones para que niñas, niños y adolescentes puedan crecer y desarrollarse plenamente.

Hablar de infancia en Argentina implica mirar más allá de una fecha del calendario y pensar en derechos que deben garantizarse de manera sostenida, contemplando las distintas realidades del país.