Aumentó a 15 las familias evacuadas por la crecida del río Uruguay y hay alerta por el nivel histórico del Paraná

La crecida del río Uruguay obligó a desplegar asistencias a vecinos en la ciudad de Concordia. Hasta el momento alrededor de 15 familias fueron evacuadas.

El fenómeno podría intensificarse en Entre Ríos durante los próximos días debido a las precipitaciones previstas en la cuenca y al elevado volumen de agua que continúa circulando por el sistema fluvial.

Casi 12 metros, el nivel del río Uruguay y subieron los evacuados

Desde el Municipio de Concordia y el Comité Operativo de Emergencias (COE) informaron que la altura del río Uruguay frente al puerto de Concordia, de acuerdo al último parte emitido por el área de Hidrología de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande «no superará los 11,90 metros».

Según comunicó LV12, la cifra de evacuados ascendió este domingo de 12 a 15 familias. Un número superior al del sàbado.

En un comunicado, las autoridades locales indicaron que ayer eran 7 las familias evacuadas, de las cuatro fueron trasladadas al centro de evacuados ex Bagley, 12 adultos y 10 menores, en tanto las restantes 3 familias fueron trasladadas a casas de familiares.

Por otro lado, hay una alerta activada por el incremento del caudal del río Paraná durante septiembre en el área de influencia de la represa de Yacyretá. Según comunicó Infobae, se ubicó un 37% por encima del promedio histórico para ese mes.

Recomendaciones ante la crecida del río Uruguay



Desde el Ejecutivo local comunicaron que «para mitigar los efectos de las intensas precipitaciones y creciente del río Uruguay», es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

No arrojar residuos a desagües, reservorios, arroyos, alcantarillas o cunetas.

No sacar residuos domiciliarios fuera de horario.

Evitar hacerlo en los días con pronósticos de lluvias.

Mantener limpias rejillas, canaletas y desagües domiciliarios.

No transitar por los sectores afectados por la creciente.