Brote de sarampión en Argentina: Chile activó alerta epidemiológica y pide reforzar la vacunación tras el aumento de casos

Debido a los casos de sarampión en Argentina, el Gobierno de Chile decidió emitir una alerta epidemiológica e hizo un llamado a reforzar la vacunación en la población. La ministra de la Secretaría General chilena, Camila Vallejo Dowling, indicó: «El llamado es claro a no caer en estas campañas antivacunas, no creerse ese cuento y la desinformación«.

La alerta epidemiológica fue lanzada el lunes mediante una conferencia de prensa donde Dowling comunicó la situación de Argentina. «Hemos presenciado el aumento de los casos de sarampión en Argentina y eso nos ha llevado a tomar acciones como gobierno para evitar que llegue a nuestro país. Por eso el reforzamiento del llamado a la toma de conciencia de la vacunación», indicó la funcionaria chilena.

La ministra vinculó el incremento de la enfermedad en el país con las «bajas coberturas de vacunación» en Argentina y por ello resaltó que en Chile van a encargarse de «reforzar la campaña de vacunación» para evitar que ingrese el virus.

«La desinformación que se propaga incluso en otros países del norte muy fuertemente, de autoridades, incluso a nivel sanitario, que llaman a no creer en la importancia y los efectos que tiene la vacuna. O incluso lisa y llanamente son antivacunas. Esto genera lamentablemente efectos en la salud pública, en la vida de las personas y eso queremos ponerlo en el nivel de importancia que merece«, expresó.

La situación en Argentina: todo inició por cuatro viajeros

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una alerta sanitaria en el último día del fin de semana largo, ante la confirmación de cuatro casos de sarampión de residentes de Uruguay que circularon por al menos siete provincias argentinas cuando regresaban desde Bolivia, entre el 13 y el 16 de noviembre.

Los casos confirmados corresponden a tres adultos y un menor de edad, todos sin antecedentes de vacunación, que participaron de actividades sociales en Bolivia y regresaron por vía terrestre.

Sus primeros síntomas surgieron entre el 11 y el 13 de noviembre y las lesiones cutáneas entre el 15 y el 17. Todos permanecen clínicamente estables, con erupciones y síntomas respiratorios. Otros tres miembros de la familia permanecen asintomáticos.

El Ministerio detalló la lista de lugares expuestos para que quienes hayan estado en cualquiera de los recorridos de estas personas infectadas, independientemente del asiento ocupado o la cantidad de tiempo en los micros, esté atento a los principales síntomas: fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, conjuntivitis y tos.

Si se presentan síntomas, se recomienda concurrir con barbijo a un centro de salud, donde deben informar el antecedente de contacto con un caso confirmado de sarampión.