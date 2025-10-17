Caminata por la vida en Roca: un octubre que llena las calles de rosa contra el cáncer de mama

El 18 de octubre todas convocadas a la plaza San Martín para concientizar sobre el cáncer de mama. Foto: ilustrativa.

«Este mes nos vestimos de rosa», dicen las referentes de la campaña por la prevención y concientización del cancer de mama en Roca en pleno octubre, mes de la sensibilización de esta enfermedad que afecta a tantas personas.

Carla Llarena es una de ellas, una joven roquense quien contrajo la enfermedad a los 40 años y luego de ganarle varias batallas al cáncer fundó la ONG «Rizomas» y participa de la Asociación Civil «Rosas del Valle».

Para este 2025, se unieron todas las instituciones en una inicitiva común. “Caminemos por la vida” será la actividad comunitaria propuesta para este sábado 18 de octubre a las 16 en la Plaza San Martín.

Nuevamente, será un «octubre rosa» que no pasará desapercibido por las calles de la mano de Rosas del Valle, Rizomas y el Centro de Salud de Fundación Gen; instituciones que organizan.

La propuesta es abierta, libre y gratuita; tiene el lema «La detección temprana salva vidas. Cuidarnos también es querernos». Convocan a participar con un pañuelo o una prenda de color rosa a la caminata colectiva que partirá desde la Plaza San Martín y volverá a ella en un recorrido por las calles principales.

La columna recorrerá Avenida Roca hacia el Canalito, dará la vuelta a la Manzana y regresará por la misma Avenida principal hacia el norte. Llegará hasta calle Gelonch, girará en la rotonda y retornará a la plaza.

Como broche de oro se desarrollarán actividades abiertas, habrá música en vivo, clases de zumba y yoga, Tai Chi además de puestos informativos sobre prevención y cuidado de la salud.

«Queremos visibilizar y concientizar en nuestra comunidad la prevención en la detección temprana del cáncer de mama, informar y fomentar hábitos saludables, sobre todo, ofrecer un espacio de encuentro, acompañamiento y solidaridad», expresó Carla.

Cáncer de mama en cifras: fuerte incidencia

El cáncer de mama fue y sigue siendo la primera causa de muerte por tumores en mujeres en Argentina. Unas 6.100 mueren por esta enfermedad por año en el país, pero muchas otras se salvan, cuando detectan a tiempo y acceden a un tratamiento oportuno.

Las estadísticas nacionales revelan una fuerte incidencia ya que representa el 35% de los cánceres en mujeres y se detectan unos 22.000 casos al año, según informa Valeria Cáceres, médica oncóloga y jefa del Área de Oncología Clínica del Instituto «Roffo».

El año pasado (2024), 74 personas murieron por cáncer de mama en la provincia de Río Negro, según estadísticas vitales del Ministerio de Salud. De ellas, 72 fueron mujeres y dos, varones. En total, 1.089 personas fallecieron por distintos tipos de cáncer.

A nivel mundial, octubre es un mes para fomentar la concientización y luchar contra esta patología que no es irreversible, sino que por el contrario, se puede detectar a tiempo y prevenir.