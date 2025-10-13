Octubre rosa en Río Negro: hay mamógrafos en 10 de 36 hospitales para detectar cáncer de mama 

La mamografía es el estudio recomendado para detectar cáncer de mama. Foto: archivo Pablo Leguizamon

El cáncer de mama fue y sigue siendo la primera causa de muerte por tumores en mujeres en Argentina. Unas 6.100 mueren por esta enfermedad por año en el país, pero muchas otras se salvan, cuando detectan a tiempo y acceden a un tratamiento oportuno.

Las estadísticas nacionales revelan una fuerte incidencia ya que representa el 35% de los cánceres en mujeres y se detectan unos 22.000 casos al año, según informa Valeria Cáceres, médica oncóloga y jefa del Área de Oncología Clínica del Instituto «Roffo».

El año pasado (2024), 74 personas murieron por cáncer de mama en la provincia de Río Negro, según estadísticas vitales del Ministerio de Salud. De ellas, 72 fueron mujeres y dos, varones. En total, 1.089 personas fallecieron por distintos tipos de cáncer.

A nivel mundial, octubre es un mes para fomentar la concientización y luchar contra esta patología que no es irreversible, sino que por el contrario, se puede detectar a tiempo y prevenir.

Octubre rosa y una campaña desde Salud Río Negro

Este 2025, desde el Gobierno de Río Negro impulsan la campaña «Río Negro Rosa por la Vida» en el marco de la efeméride como una forma de propaganizar la detección temprana en mujeres entre 50 y 69 años.

“Hacete la mamografía, detectar el cáncer a tiempo es posible”, reza el lema institucional. La campaña persigue el objetivo de que, ciudad por ciudad, las usuarias de salud pública puedan acceder a una mamografía gratuita en el hospital más cercano.

El equipo elimina la necesidad de trasladarse grandes distancias para acceder a estudios de mamografía.

Hasta el momento, es el estudio más efectivo para detectar la enfermedad y se puede acceder a la prueba de manera “gratuita, sencilla y sin necesidad de orden médica”, según advierten desde el Ministerio de Salud de Río Negro.

Es el método diagnóstico recomendado y todas las mujeres desde los 40 años de edad, sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, deben realizarse una cada uno o dos años. “Este estudio es la herramienta más efectiva para detectar cambios a tiempo y empezar un tratamiento oportuno si es necesario”, señalan sobre su importancia.

Octubre rosa: mamógrafos en 10 hospitales de Río Negro

En la provincia existe una “red de mamógrafos” disponibles en 10 de los 36 hospitales: Bariloche, El Bolsón, Viedma, San Antonio Oeste, Roca, Cipolletti, Allen, Villa Regina, Choele Choel y Río Colorado.

Además, los hospitales que no tienen y los 189 centros de salud de todo el territorio “estarán articulados con municipios y organismos estatales para garantizar que todas puedan acceder a este control”, explican

Octubre rosa: actividades programadas en Río Negro

Durante todo el mes habrá actividades de sensibilización y educación en distintos puntos. Desde caminatas comunitarias, charlas con especialistas en salud y difusión de videos sobre “Mitos y verdades de la mamografía”.

Conesa

14/10: Clase abierta de Zumba y pintada de mural en CAPS 14 de Octubre.

20/10: Caminata con mujeres del Barrio La Ribera y pintura de mural en CAPS Padre Juan. Instalación de lazo rosa iluminado frente al CAPS. Participan mujeres y niños del merendero comunitario.

Viedma

06/10: 15 mujeres realizarán mamografías en el Hospital Zatti (actividad en conjunto con el municipio).

Guardia Mitre

Mamografías con turno y traslado gratuito al Hospital Zatti.

Lamarque

13 al 17/10: Charlas de concientización en el hospital.

20/10: Máster de Zumba a cargo de Emilse Ayala, charla de enfermería y entrega de folletería.

Catriel

05/10: Actividad preventiva en “La Chacra” y presencia en el “Desafío de Tierras Petroleras”.

14/10: Actividades en CAPS Santa Cruz, de 9 a 13 hs.

Allen

04/10 a las 10: Jornada preventiva en “El Facón” (zona acceso al aeroclub).

Mamografías con turno previo en el hospital.

Villa Regina

Mamografías con turno previo en el hospital.