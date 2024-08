Cardiólogos del país suspenden operaciones: cómo afectará la medida en Neuquén y Río Negro

El Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas (CACI) realizarán una medida de fuerza y suspenderán operaciones programadas para este miércoles y jueves. Río Negro y Neuquén en alerta «naranja».

Los salarios bajos, falta de insumos y los costos por las nubes es un combo que estalló esta semana por parte del CACI en todo el país. Sin embargo, la situación comenzó a advertirse a fines de abril por una marcada y complicada situación económica que atraviesa el sector de la cardiología intervencionista.

Anticiparon que en el país durante la protesta para este miércoles y jueves, solo se atenderán las urgencias «para no dejar morir a los pacientes graves», afirmaron a través de un comunicado.

La medida de fuerza sostiene que no se colocarán stents ni se practicarán angioplastias en todo el territorio nacional, producto del deterioro inflacionario, el aumento exponencial de los costos para realizar las prácticas médicas y el costo de los insumos.

Cardiólogos del país suspenden operaciones: Neuquén y Río Negro en alerta «naranja»

«Vamos a hacer los casos estrictamente necesarios, no vamos a parar del todo. Es como un aviso en una situación que se inició en abril y mayo que el sector está muy complicado», afirmó el cardiólogo intervencionista Diego Lavaggi, quien también es el delegado de CACI en Río Negro y Neuquén.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el profesional indicó que hay «dificultades para tener los insumos como stens, que están demorando demasiado».

Sin embargo, aclaró que en la región seguirá con normalidad, pero bajo un alerta «naranja» ya que anticipó que si la situación no tiene un giro favorable, comenzará a empeorar.

«No creo que las clínicas, sobre todo la Fundación Médica y Leben Salud, que son las que más trabajan frenen sus estudios mañana (por miércoles) y pasado, pero esta situación a nivel país ya sienta un precedente», sostuvo Lavaggi.

Planteó que la región se encuentra en «alerta naranja» y que «si no se busca una solución en algún momento no se va a poder practicar las operaciones».

Afirmó que los costos son «altísimos, los salarios muy bajos, y es muy difícil acceder a las prótesis», lo que genera la actual situación que atraviesa el país y sobre todo el conurbano bonaerense y el norte que tiene las mayores dificultades, pero avisó que «nosotros no estamos ajenos a todos estos problemas».

«La alerta ya se planteó hace varios meses, primero se había hablado de los costos de los stents, después de que tampoco hay mucho atractivo en que los médicos se formen en esta especialidad, que demanda mucho y tiene poca gratificación actualmente. Todo es un espiral descendente».

Lavaggi recordó que antes un sten «lo pedían a la obra social y lo tenía a la semana. Ahora están demorando mucho más, no te traen el que pedís, eligen marcas secundarias que no están muy probadas. Creemos que con el tiempo si esto no se ajusta un poco, vamos a tener más problemas».

También sostuvo que se está atendiendo con normalidad. «Puede ocurrir sobre algún procedimiento puntual que no tenía urgencia, se puede posponer para dos o tres días, pero actualmente estamos cubriendo todas las urgencias, a un costo alto» y que «los recursos son finitos a nivel público y privado».