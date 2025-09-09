Todo sobre el primer santuario dedicado a Carlo Acutis en Argentina

Argentina hace historia en el mapa de la fe mundial. Tras la reciente canonización del Vaticano el último fin de semana, nuestro país fue elegido para albergar el primer santuario del mundo dedicado a Carlo Acutis, el «santo millenial».

Conocé acá dónde estará ubicado el santuario para Carlo Acutis, cómo será el proyecto y por qué se eligió un rincón nacional para honrar al joven que se convirtió en el «ciberapóstol» de la Eucaristía.

Carlo Acutis tendrá un santuario en Argentina: los detalles

La Arquidiócesis de Mendoza albergará en sus instalaciones el primer santuario del mundo dedicado a San Carlo Acutis, canonizado el último fin de semana. Según lo proyectado, se elevará en las Chacras de Coria, dentro del predio de esta diócesis católica.

Los sacerdotes Mario Panetta y Osvaldo Scandura fueron quienes impulsaron esta propuesta, con acompañamiento de la comunidad local y el respaldo de Monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de la diócesis de Mendoza.

El propósito del espacio es que encuentre a los más jóvenes en lo espiritual, dando curso al mensaje de Carlo Acutis. La iniciativa había sido aprobada por el papa Francisco, antes de morir meses atrás.

“Desde hace diez años buscamos un espacio nuevo para la parroquia, que crece en demografía y necesita acompañamiento. La donación de un terreno coincide con el impulso de dedicarlo a San Carlo Acutis. Todo esto confirma que es un proyecto de Dios, no de una persona ni de una comunidad” explicó el padre Osvaldo Scandura, párroco de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Carlo Acutis ya es santo: su camino a la canonización

Carlo Acutis fue un joven nacido en Londres en 1991 y criado en Milán, Italia. Se hizo popular como el “ciberapóstol de la Eucaristía”, por su capacidad de unir fe y tecnología a corta edad, antes de morir en 2006 como consecuencia de una leucemia fulminante.

El «santo millenial» fue beatificado en 2020 en Asís y finalmente fue canonizado este domingo 7 de septiembre 2025 en la Plaza de San Pedro por el Papa León XIV, junto con el beato Pier Giorgio Frassati.