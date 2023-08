Cerró la biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Roca: ¿Qué ocurrió?

Una trabajadora quiso conectar un alargue a un adaptador y explotó, es por ello que desde ayer miércoles se encuentra cerrada la biblioteca «Ernesto Sábato» de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (Unco).

El hecho fue informado por Yohan Chico en el programa radial «Sin verdugos» que es llevado adelante por el centro de estudiantes de la facultad «El Colectivo». El joven se acercó a hablar con la encargada de la biblioteca y la mujer le informó que desde abril el equipo elevó un informe dirigido al decanato explicando las irregularidades del lugar.

El espacio no solo tiene problemas eléctricos de larga data, sino que también tiene problemas en la calefacción. La situación llegó al límite cuando una de las trabajadoras quiso enchufar un alargue a un adaptador, explotó e hizo que se cortara la electricidad dentro del espacio.

El hecho es preocupante para los alumnos debido a que concurren habitualmente para estudiar, es por ello que las trabajadoras decidieron cerrar para que «no pase a mayores», expresó Yohan.

A su vez el integrante del centro se preguntó «¿Qué se va a hacer con ese presupuesto», el cual recibieron para mejorar el equipamiento tecnológico y edilicio para los estudiantes de la carrera de Comunicación Social.

«Hasta el momento no hay novedades sobre qué va a pasar con las aulas que se caen a pedazos. Los enchufes no están en condiciones y ni siquiera los baños tenemos en condiciones», exclamó y agregó «gracias al personal de mantenimiento que le mete hasta lo imposible para que el lugar sea habitable, pero no estamos teniendo un edificio en condiciones. Las paredes están que se parten, hay revoques que se caen, hay pisos rotos con pozos dentro de las aulas«.

Recién hoy jueves anunciaron desde la Fadecs que la biblioteca permanecerá cerrada hasta el viernes para poder llevar adelante las tareas de mantenimiento.

Qué dice la bibliotecaria

Silvina Riquelme, una de las trabajadoras, contó que el problema en las calderas está hace más de dos años. «Hace cuatro años que funcionamos con una sola. El invierno pasado hubo problemas y nunca se solucionaron, pero en este la situación fue gravísima», apuntó y agregó «como empleados no docentes igual las soportamos y seguimos trabajando, pero llegó a un punto en el que corría riesgo la integridad de los alumnos entonces se tomaron otras medidas».

Silvina además apuntó que la biblioteca tiene la misma conexión eléctrica desde hace 27 años. » Antes ni siquiera había celulares y ahora no hay un solo alumno que no lleve su dispositivo, sus netbooks, otros celulares, entonces el sistema eléctrico quedó obsoleto«, destacó.

La trabajadora apuntó que la anterior directora de la biblioteca durante años realizó el reclamo. Este año, la actual directora, Verónica Mercado, lo sigue haciendo.