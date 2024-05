Choele Choel se muestra al país: comienza la 36 edición de la Fiesta Provincial de Ternero

A pocos días del 25 de mayo, fecha en que se celebra el momento en que este país decidió independizarse del reino de España, día que se festeja con locro, empanadas y asado (todo muy argentino) y los niños se visten de gauchos y mazamorenas, se viene una de las fiestas más tradicionales de Río Negro. Desde mañana y hasta el domingo 19 de mayo se realizará la 36 edición de la Fiesta Provincial del Ternero en Choele Choel, orgraniza por la sociedad rural de la localidad.

Habrá concurso de terneros, exhibición de ejemplares de las razas Angus, Hereford y Caretas para luego pasar al momento de la premiación de los mejores. Luego de la entrega de premios, se realizará un almuerzo de «camaradería» entre todos los productos que participarán del evento. En ese contexto, el público además podrá disfrutar de los puestos de artesanías que ya están planificados y poder disfrutar en familia un rico almuerzo, que brindarán los stand gastronómicos.

La fiesta ya insignia de la ciudad de Choele Choel estaba prevista para abril, que es el mes del año en que hay mayor cantidad de terneros , pero las condiciones climáticas obligaron a la organización a barajar y dar de nuevo. Por eso se desarrollará este fin de semana.

El referente de la sociedad rural de Choele. Leandro Monedero, comentó a RÍO NEGRO RADIO que está prevista la presentación de más de 1.300 terneros y terneras provenientes de Río Colorado, Conesa y Esquel. «Es un evento muy importante para la ganadería local», aseguró.

Más allá de la fiesta que podrán disfrutar todos los que concurran al predio ferial, este evento es una manera de revitalizar, potenciar y poner en valor esta actividad, Así lo explicó Monedero.

«Al ser un remate provincial los productores se esmeran por traer sus mejores terneros y terneras y van a una jura. El sábado se juran y se premian los mejores. Y obviamente los terneros que salen premiados el domingo se rematan y por lo general tienen un mejor precio. Pero más allá de eso, esta fiesta es para conocer el corazón de cada productor, lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, qué calidad de hacienda tiene. La competencia hace bien porque genera que para el año vengan otros productores, que en septiembre cuando es la época de comprar reproductores, apunten a ir mejorando en su escala. Y eso lleva no a un círculo vicioso sino a un círculo virtuoso. Hay mejor genética, mejor carne y eso es lo que se viene logrando desde hace años. Hoy por hoy la ganadería de Río Negro no es la misma que hace 20 años atrás. La realidad es que se ha crecido muchísimo», consideró.

El productor analizó la situación actual de la cría de ganado y vio con buenos ojos la llegada de las lluvias de abril que permitieron mejorar los pastizales luego de una época dura de sequía. «Eso permitió mejorar las expectativas, la gente está de mejor ánimo, los productores ya están pensando en dejar una ternera o ternero para la reposición de madres porque se vendió mucha madre faena por la falta de pasto. Los stoks cayeron bastante, este año no se va a notar pero si el año que viene. Eso hoy pensamos que va a poder repuntarse. Menos mal que vino la lluvia porque si no el invierno iba a ser muy duro», dijo.

Por otra parte, en el contexto de esta fiesta, Monedero no pudo dejar de mencionar la crisis económica que atraviesa el país y sus efectos directos en la ganadería de Río Negro. «En lo económico no estamos exentos de lo que viene pasando a nivel país, nos pega de igual forma que a cualquiera. El año pasado fue un año muy negativo para la ganadería porque para el productor la carne no aumentó de la misma manera que aumentó para el consumidor final. Pero hoy vemos que está todo más tranqui,

Pero volviendo a la fiesta, el público en general podrá acercarse al predio ubicado en el kilómetro 998 de la ruta nacional 22, en la localidad de Choele Choel para conocer las intimidades de la producción ganadera, las maquinas que se utilizan para acondicionar los campos y las costumbres tradicionales de la comunidad agrícola ganadera. Luego del paseo, un patio gastronómico estará esperando a los visitantes con una variedad de platos y para más tarde, el recorrido de los puestos de emprendedores y artesanos los estarán esperando. La entrada es libre y gratuita.