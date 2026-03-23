Combo de alerta en nueve provincias este lunes: en la Patagonia por viento y ráfagas de hasta 110km/h

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta en nueve provincias. Son por tormentas y ocasional caída de granizo en el centro este del país para este lunes 23 de marzo 2026. Además hay una advertencia por vientos y ráfagas de hasta 110 kilómetros por hora en áreas de la Patagonia.

Para Tierra del Fuego se esperan intensas lluvias y posible caída de nieve.

Alerta por viento y lluvias en la Patagonia

Según informó el organismo nacional en Chubut y Santa Cruz se esperan hoy «vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h».

Además, en Tierra del Fuego se pronostican lluvias con «valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm, pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas mas elevadas».

Recomendaciones del SMN por la alerta con viento

Recomendaciones por la alerta con viento del SMN:

Evitar salir.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener precaución al conducir.

Alerta por tormentas en seis provincias

En tanto, en Chaco, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Formosa hay una advertencia por tormentas.

«El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual», señaló el SMN.

Entre las medidas de protección se encuentran permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos; desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua; alejarse de las zonas inundables y no ingreses en calles anegadas; mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; si estás al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.