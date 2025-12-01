Aluminé presentó el Festival de Cerveza Artesanal 2025: cuándo es y qué actividades tendrá

La 12° edición del Festival de Cerveza Artesanal, invita a la comunidad y degustadores de la cerveza para participar de una nueva festividad con productos, shows y actividades destacadas en la localidad de Aluminé.

El evento se desarrollará del 4 al 7 de diciembre en la localidad del oeste neuquino. La Municipalidad de Aluminé estará a cargo de la coordinación junto al Centro PyME-AdeNeu y el Gobierno de la Provincia de Neuquén.

Con productores cerveceros locales, artesanos, música en vivo y premiaciones, las actividades estarán repartidas en dos segmentos. El tradicional Concurso de Cerveza se llevará a cabo el 4 y 5 de diciembre, mientras que la Feria Cervecera tendrá lugar del 6 al 7 en el Polideportivo Municipal.

12° Festival Provincial de Cerveza Artesanal: concurso y cata a ciegas

El 4 y 5 se realizará la «Cata de cerveza a ciegas» en el Hall de Turismo. Para esta actividad, los cerveceros registrados e invitados deberán enviar sus muestras al Centro Pymes-AdeNeu antes del día 3 de diciembre, posteriormente serán evaluadas siguiendo las bases y condiciones establecidas.

Para el jurado del «Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales 2025”, el equipo estará integrado por expertos del rubro y por cerveceros que se postulen para sumarse al panel. El jurado podrá descalificar cervezas que no se ajusten a la categoría declarada si sus características no coinciden con los parámetros técnicos de la Guía WBC 2025.

Los estilos deberán presentarse según la guía de clasificación de la World Beer Cup 2025, elegida por su compatibilidad con otros certámenes nacionales e internacionales que utilizan la misma codificación. La guía puede consultarse en acá.

El jurado seleccionará los mejores ejemplares para la premiación, la cual contará con diplomas «Oro», «Plata» y «Bronce» y con destacados en «Dorada Pampeana» e «Ipa Argenta».

Sumado a la competencia, se galardonará a la cervecería con mayor puntaje con la distinción «Cervecería del Año».

12° Festival Provincial de Cerveza Artesanal: feria cervecera

La feria dará lugar en sus últimos dos días a la Feria Cervecera, la cual contará con 18 stands cerveceros de la provincia. El lugar se celebrará en el Polideportivo Municipal de Aluminé. También habrá un variado patio gastronómico para comidas y opciones de bebidas no alcohólicas.

Habrá tres puntos de venta de cerveza artesanal, donde se podrá adquirir el vaso oficial de esta edición. Quienes deseen utilizar vasos de ediciones anteriores podrán hacerlo siempre y cuando, estén identificados con el logo de festivales de cervezas anteriores.

El lugar contará con medidas y personal de seguridad para el control y buen desarrollo de actividades.

Stands cerveceros presentes:

Gringa

Brava

Enkidu

Dell Vone’t

Fantasma

Drumlin

Beyla

Huala Cordillerana

Köller

Epulafquen

Mutisia

Soto

Fenris

Nuske

Aluminé

Las Tablas

Noscohue

Arisca.

12° Festival Provincial de Cerveza Artesanal: shows musicales en vivo

La festividad contará con artistas invitados para decorar los últimos dos días del evento. El día sábado se presentarán «Brio«, el dúo conformado por Karen Ortiz y Federico Ochoa. «los Bluhos» integrada por Facundo Solano, Julio Quiroz y Matías Modarelli que fusiona el rock nacional argentino con influencias del rock internacional, y se suma «As Tral«, banda de hard rock formada por José, Fes, Branco y Brian.

Para el domingo 7, se presentará Fabián Nómade, con música de los 80’s y que cuenta con más de 40 años de trayectoria. «Los Reyes del Sur y Estirpe» dirán presente con sus interpretaciones de rock y blues nacional e internacional.