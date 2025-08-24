Cómo funciona la nueva aplicación de salud impulsada por el Gobierno de Neuquén

Según el Gobierno provincial, el ministerio de Salud de Neuquén presentó «miSalud Neuquén», una nueva plataforma digital gratuita que permitirá acceder a los ciudadanos a su historia clínica unificada. Se trata de «un avance clave en el proceso de modernización del sistema de salud provincial, que actualmente es utilizado por el 71% de la población», detallaron.

Agregaron: «Se trata de una plataforma web de uso gratuito, accesible para todos los neuquinos y neuquinas, que no requiere descarga, lo que facilita su uso y por ende no almacena datos, sino que busca e integra información actual y exacta ante cada solicitud».

Por su parte, el ministro de Salud, Martín Regueiro, definió la herramienta como “un paso hacia un sistema de salud más accesible, integrado y humano”. El nuevo portal centraliza la información sanitaria generada en distintos puntos del territorio provincial y permite su consulta por parte de pacientes, profesionales y entidades habilitadas, fortaleciendo la continuidad y calidad del cuidado médico.

¿Cómo funciona la nueva aplicación de Neuquén?

La plataforma fue desarrollada para garantizar el acceso seguro, transparente y ágil a la historia clínica digital de cada ciudadano neuquino. No requiere descarga ni instalación de apps:

Solo es necesario ingresar a misalud.neuquen.gob.ar desde una computadora, celular o tablet.

Elegir la opción “Crear cuenta”, completar todos los datos requeridos y seguir los pasos.

Las personas que ya tienen usuario y contraseña en la Aplicación Andes directamente pueden ingresar con dichos datos.

Remarcaron: «Este desarrollo está diseñado para registrar y proteger la información personal de acuerdo con las normativas vigentes, asegurando la confidencialidad y la seguridad de los datos».

Cuáles son las características principales de la aplicación

Desde el Gobierno provincial explicaron que la persona que posee el control, puede visualizar su información de salud, reforzando la privacidad y la autonomía.

«Promueve el autocuidado al facilitar el seguimiento del tratamiento y la toma de decisiones informadas sobre la propia salud. Además, permite integrar la información de salud de familiares a cargo y/o personas autorizadas, a través de un trámite», informaron.

Características principales: