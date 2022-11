Volcán Villarrica: cómo será la prueba de alerta por celular ante una posible erupción

El volcán Villarrica ubicado en Chile aumentó su intensidad sísmica y por eso las zonas aledañas permanecen en alerta amarilla. La máxima autoridad de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior pondrá a prueba un alerta por celular ante una posible erupción.

Las autoridades de la región de Los Ríos se reunieron para coordinar sus acciones en caso de una eventual erupción del volcán Villarrica. En este sentido determinaron que hoy a las 10 se realizará una prueba del Sistema de Alerta de Emergencias en la comuna, y explicaron cómo es el procedimiento.

En el sitio oficial de Onemi informaron que el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) para celulares permite enviar información a todos teléfonos que cuenten con el sello de compatibilidad.

Este mensaje se emite para que la población evacue las zonas que pudieran ser afectadas por la activación de una amenaza, ya sea de tsunami, incendios forestales, erupciones volcánicas y aluviones.

Cómo es la prueba

La prueba permitirá determinar el alcance del sistema en la comuna, por lo que a las 10 les llegará el mensaje de alerta a quienes se encuentren cerca de zonas que pueden ser afectadas.

El mensaje se enviará en base a la ubicación de las antenas de telefonía móvil, por lo que es muy probable que también lo reciban las personas ubicadas en las zonas aledañas a las comunas en donde se realicen las pruebas.

El mensaje que se enviará dice: ONEMI: PRUEBA del Sistema de Alerta de Emergencia para (nombre de la Comuna), (nombre abreviado de la región).

Informaron que si el mensaje no es recibido es importante que lo comuniquen a través del sitio web durante 48 horas una vez realizada la prueba.

Por último aclararon también que si el celular no se encuentra en una zona con cobertura o si no es compatible con el sistema, es probable que no se reciba el mensaje.

Desde el 2021 se realizan las pruebas del SAE

La Oficina Nacional de Emergencia dio inicio el 11 de marzo del 2021 al calendario de pruebas comunales, las que se realizaron a las 11:00 horas, todos los días jueves del año. Se efectuó semanalmente en 43 comunas de las 16 regiones del país.

Durante el 2021 se efectuaron pruebas en comunas de todas las regiones y este año continúan incorporando nuevas comunas.

Se realizaron pruebas en Tirúa y Lota. Ayer se realizó en Rapa Nui y hoy se realizarán en Antuco y Villarrica. El 30 de noviembre en Coronel y finalmente el 1 de diciembre en la comuna de Tomé.

Se esperan pequeñas explosiones

El jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Servicio Nacional de Geología y Minería (SerNaGeoMin), Rodrigo Órdenes informó a través de los canales oficiales que el volcán continua con alerta amarilla, tal como se declaró desde el 8 de noviembre.

“Al día de hoy no se han superado los umbrales que hagan suponer el desarrollo inminente de un evento eruptivo que impacte a la población aledaña al volcán Villarrica” manifestó y agregó que, para mantenerse informados sobre cualquier cambio del mismo, se visiten los canales oficiales.

Por su parte, el sismólogo y volcanólogo del Sernageomin Carlos Cardona, explicó que la actividad del Villarrica «continua con tendencia en aumento» y se mantiene la alerta amarilla, debido a que se encuentra sobre su umbral base.

Detalló que «es esperable que pequeñas explosiones se puedan generar y que generen la expulsión de material particulado y rocas calientes o alta temperatura alrededor del cráter», y que estos eventos se puedan repetir en el corto plazo.

VILLARRICA: Volcán mantiene #AlertaAmarilla.

«No se han superado los umbrales que hagan suponer el desarrollo inminente de un evento eruptivo que impacte a la población aledaña al #Villarrica. Infórmese por canales oficiales de @Sernageomin«, Rodrigo Órdenes, jefe(s) de la RNVV pic.twitter.com/E6VjaJNvgO — Sernageomin (@Sernageomin) November 24, 2022