Conciertos, talleres y experiencias formativas: el Festival Y2K de live looping llega a Viedma y Patagones

Durante más de una semana, la comarca Viedma–Patagones será uno de los escenarios principales del Y2K26 Argentina – Festival Internacional de Live Looping, un encuentro que reunirá a artistas de distintos países y que propone conciertos, talleres y experiencias formativas abiertas a la comunidad, con entrada libre y gratuita.

Las actividades se desarrollarán entre el 9 y el 17 de febrero, con sedes en universidades, centros culturales y espacios comunitarios de ambas ciudades. El festival trabaja en torno al live looping, una técnica de creación sonora que consiste en grabar, repetir y superponer sonidos en tiempo real durante una performance.

Una propuesta internacional con anclaje local

El Y2K forma parte de una red internacional creada en 2001 por el músico estadounidense Rick Walker, que reúne a artistas de más de cien ciudades del mundo. En esta edición, la Comarca concentra gran parte de la programación formativa del festival, con la participación de músicos y performers de Estados Unidos, México, Eslovenia, Alemania y Eslovaquia, junto a referentes locales.

La llegada del encuentro a la región está impulsada por el músico y performer Juan Carrizo, integrante activo de la comunidad internacional de live looping, quien destacó la importancia de que este tipo de propuestas se desarrollen fuera de los grandes centros urbanos.

Talleres y charlas en Viedma y Patagones

Uno de los ejes del festival es su programa de talleres y charlas abiertas, orientado a músicos, artistas de distintas disciplinas, estudiantes y público interesado en el sonido y la experimentación. Todas las actividades son gratuitas, con inscripción previa.

En Viedma, la programación incluye propuestas vinculadas al uso del celular y las aplicaciones móviles como herramientas de creación musical, la construcción de paisajes sonoros narrativos, el trabajo colaborativo a distancia con artistas de otros países y una charla performática que aborda la relación entre live looping y salud mental.

En Patagones, se realizará un taller de improvisación colectiva basado en la voz, el cuerpo y el movimiento, sin mediación electrónica compleja, a cargo de la artista eslovaca Dominika Belanská, centrado en materiales acústicos y orgánicos.

Además, habrá actividades con transmisión en directo desde el exterior, como el taller coordinado por Rick Walker desde California, enfocado en la creación musical a partir de sonidos cotidianos y la escucha activa.

Además de las instancias formativas, el Y2K26 Argentina incluye conciertos, charlas abiertas y momentos de intercambio informal entre artistas y público, reforzando el carácter comunitario del encuentro.

El festival tendrá una jornada inaugural el sábado 7 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, que funcionará como apertura del evento antes del traslado de la mayor parte de las actividades a la Patagonia.

Las personas interesadas en participar de los talleres pueden inscribirse a través del sitio oficial del festival y2kloopfest.ar.