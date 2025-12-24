Annita, la nena que sobrevivió a la prematurez extrema en Roca volvió al hospital con regalos de Navidad

Una pequeña duende ayudante de Papá Noel apareció por los pasillos del hospital de Roca a repartir regalos y abrazos por Navidad. Su presencia fue mucho más que una alegría, fue la confirmación de que cada año se salvan vidas en las incubadoras de Neonatología y que eso se agradece de por vida.

Detrás de ese disfraz navideño estaba Annita, una nena de seis años de barrio Tiro Federal que tiene una historia sorprendente. Nació en 2019 en el Hospital Francisco López Lima con prematurez extrema, 24 semanas de gestación (casi seis meses) y apenas 620 gramos de peso. Pasó cuatro largos meses internada, luchando por su vida.

Annita junto a su mamá Ana María Mellado.

Ana Mellado (42) su mamá, decidió repartir gratitud en estas fiestas dentro de la institución que pudo sacar adelante a su hija. Fue así que decidió organizar acciones solidarias para mostrarle a su hija el lugar donde ella estuvo internada, todo lo que luchó y el rol de los profesionales de la salud.

La mujer es instructora de distintas disciplinas físicas y junto a sus alumnas de Zumba formó un ejército solidario que repartió regalos y donaciones en el hospital. Pañales, sábanas y comidas que elaboraron ellas mismas luego de haber reunido los fondos con rifas.

Las entregas de donaciones fueron el domingo en el hospital de Roca. Foto: gentileza.

Annita fue la protagonista. Al entrar a la Neonatología se emocionó, como si recordara.«Aprende un montón, así como nosotros también aprendemos sobre la solidaridad, por el ayudar al otro», valoró su madre, a la vez que repasó la historia a Diario RÍO NEGRO.

A la pequeña se le dibujó una sonrisa cuando repartió los juguetes, es el momento que más le gustó. Entregaron regalitos en Pediatría y más tarde en un barrio de Roca. Luego fueron a una asilo de personas mayores donde realizaron un día de juegos y compartieron una merienda.

Felicidades y mucha alegría repartió el grupo de Zumba de Ana. Foto: gentileza.

«No nos olvidamos de todo el amor y de todos los cuidados que le brindaron porque las enfermeras se portaron de diez. Ana era la bebé más chiquitita que había». Ana Mellado, mamá de Annita.

Hoy, la madre agradece que tiene una nena sana pese a todos los pronósticos. Annita pasó a 2° grado en la Escuela Primaria N° 238. «Es una niña superinteligente, que no se queda callada un segundo. Es todo lo contrario a los diagnósticos que nos habían dado, porque nos habían dicho que no escuchaba», reveló.

Entregas de regalitos, sábanas y pañales en Neonatología. Foto: gentileza.

«Annita nos devolvio toneladas de cariño», contaron los médicos y los enfermeros que estaban hace seis años y repasaron con alegría esos casi 10 gramos que ganaba por día.

La llegada de Annita al mundo

«Yo no sabía que estaba embarazada. Me enteré en febrero y en abril ya la estaba teniendo», contó Ana Mellado, su mamá.

«Fui a la guardia ginecológica por una infección urinaria, nunca me hicieron análisis de orina (…) Me dieron para colocarme seis óvulos y cuando me coloqué el primero me provocó el trabajo de parto», recordó sobre aquellos dífiles momentos.

«(Annita) tenía cero posibilidades de vivir», comentó la mujer. La bebé estaba por nacer y no le hicieron cesárea. «La tuve por parto natural. Ese parto a ella le provocó sangrado cerebral grado cuatro, así que me decían que si ella sobrevivía iba a quedar con secuelas«, explicó su mamá.

Annita en la prematurez. Foto: gentileza.

Afortunadamente, el trabajo de los médicos y enfemeros hizo que luego de cuatro meses de internación, la beba pueda volver a casa. Hubo momentos muy críticos, en los que estuvo al borde de la muerte. Sus primeros tiempos fueron con respiración asistida.

Un recuerdo de Annita, que atesora su mamá en los primeros tiempos. Foto: gentileza.

Para su mamá, las innumerables buenas intenciones y cadenas de oración que se hicieron por todo el país ayudaron a que hoy pueda contar su historia.