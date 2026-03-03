Controles oftalmológicos gratuitos y anteojos para estudiantes en Neuquén: fechas y lugares confirmados
El Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén brindó detalles de la iniciativa que apunta a niñas, niños y adolescentes en edad escolar. Enterate cómo poder acceder al control.
El Ministerio de Salud de Neuquén bajo el lema «¡Hacia un crecimiento saludable!«, comunicó que las próxima semanas comenzará a recorrer la provincia un móvil que hará controles visuales a niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa forma parte del programa de salud escolar integral, «Ver para ser libres», y busca facilitar el acceso a controles oftalmológicos a estudiantes.
Fechas y lugares de los controles oftalmológicos en Neuquén
Desde el organismo provincial informaron que el beneficio es para adolescentes de entre 12 y 17 años. Explicaron que se hará un control de la vista y, en caso de ser necesario, confeccionarán anteojos.
En esta ocasión el programa nacional sumará dos unidades móviles al plan provincial de Neuquén para brindar atención visual gratuita.
Los servicios que ofrecen, son:
- Controles de agudeza visual.
- Confección de anteojos en el acto.
Se entregarán 100 anteojos diarios por cada unidad móvil.
En cuanto al cronograma de ubicaciones informaron que el primer móvil estará en Neuquén capital, precisamente en el estadio Ruca Che, desde el 2 al 14 de marzo con horario de atención de 8 a 17hs.
El segundo móvil estará en:
- Chos Malal: Del 02 al 05 de marzo. De 8 a 17 h.
- Zapala: Los días 06, 09 y 10 de marzo. De 8 a 17 h.
- San Martín de los Andes: Los días 12 y 13 de marzo. De 8 a 17 h.
