De conquistar el Mundial del Alfajor a cerrar sus locales: una marca marplatense frena su producción

La reconocida empresa marplatense «Los T’ Puales», que en 2023 se consagró como ganadora del Campeonato Mundial del Alfajor en la categoría chocolate negro, anunció el cierre de sus locales por tiempo indefinido y la suspensión de toda actividad comercial.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado en sus redes sociales, donde la firma expresó su agradecimiento a los clientes y dejó abierta la posibilidad de un regreso futuro, aunque sin fecha definida, según el medio Conclusión.

Según informaron, el local ubicado en la calle Avellaneda, entre Olavarría y Güemes, cerró el sábado pasado, mientras que el segundo punto de venta, en Avenida Libertad y Bordabehere, permanecerá abierto «un tiempo más», sin precisar un plazo de cierre.

Además, se suspenden todas las ventas minoristas y mayoristas, tanto presenciales como a través de la tienda online. Los únicos productos disponibles serán aquellos que aún queden en stock en algunos comercios.

Tras conquistar el Campeonato Mundial del Alfajor, «Los T’ Puales» frena su producción para tomar

En sus redes, la empresa explicó: «A veces hace falta frenar para tomar perspectiva y recuperarse. Por el momento es un cierre sin fecha límite, nos encantaría poder decirles que volvemos, pero no está definido».

El mensaje, cargado de emotividad, incluyó palabras de agradecimiento hacia sus clientes: «Solo tenemos palabras de agradecimiento y amor por todo el tiempo compartido y apoyo. Gracias».

Cabe recordar que en 2023, «Los T’ Puales» alcanzó un reconocimiento internacional al obtener la medalla de oro en la categoría «Mejor alfajor de chocolate negro» en la segunda edición del Campeonato Mundial del Alfajor, realizado en La Rural, Buenos Aires. Este galardón impulsó a la marca a consolidarse como un referente del clásico dulce argentino.

Pese al éxito, factores como el contexto económico y la dificultad de sostener la producción habrían influido en la decisión de pausar la actividad. Aunque no se detallaron las causas, el mensaje de la empresa sugiere un intento de reorganización interna y deja abierta la posibilidad de un regreso.

Por último, la marca prometió mantener informados a sus seguidores en caso de novedades, alimentando la esperanza de que «Los T’ Puales» vuelva a deleitar a sus clientes con sus alfajores más adelante.