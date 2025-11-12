Decomisaron más de 1600 kilos de carne: cómo fue el operativo en Zapala

El operativo de productos alimenticios fue realizado por el Control de Ingreso Provincial de Productos Alimenticios (Cippa) junto con la Policía de Neuquén y áreas de Bromatología en Zapala. Los controles fueron dirigidos por el organismo dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria.

Durante el operativo de control las autoridades incautaron un cargamento de carne de cerdo de 1430 kilos. El transporte dirigido a Zapala no contaba con las condiciones necesarias de higiene y refrigeración adecuadas para su venta. La temperatura registrada en el lugar fue entre 16°c y 20°c. Medidas fuera del rango permitido para la conservación del producto.

La preservación de los alimentos debe permanecer dentro de la cadena de frío, establecida por el Código Alimentario Argentino (CAA), el cual dicta en el Decreto 1500 que la carne fresca debe mantenerse a una temperatura no superior a 4°c y la carne congelada por debajo de los -18°c.

La no preservación de los alimentos en estas medidas son dañinas para los consumidores ante la presencia de bacterias y contaminaciones cruzadas.

Carne sin documentación sanitaria: controles en puntos de venta en Zapala

Sumado al cargamento decomisado, el Cippa realizó fiscalizaciones en carnicerías de Zapala, donde se intervinieron aproximadamente 240 kilos de carne en mal estado, sin posibilidad de identificar su origen ni trazabilidad.

Ante estas situaciones, los alimentos decomisados fueron retirados de circulación y se levantaron actas correspondientes a los responsables para las actuaciones administrativas y judiciales.

El gerente general del Cippa, Andrés Piotti López mencionó los detalles e importancia del trabajo de protección:“Los operativos conjuntos son esenciales para evitar la circulación y venta de productos que no cuentan con las condiciones sanitarias adecuadas. Nuestro compromiso es garantizar la seguridad alimentaria y proteger a las y los consumidores neuquinos”.

A su vez, destacó la labor coordinada entre los organismos provinciales con los municipales: “El trabajo coordinado con la Policía, las áreas de Bromatología y los municipios fortalece la capacidad de control del Estado. Cada acción preventiva significa evitar un riesgo sanitario y concientizar sobre la importancia de la formalidad en la faena y comercialización”. También aludió a que se seguirán realizando estas acciones de fiscalización en distintas localidades de la provincia.