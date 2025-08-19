Decomisaron más de 9 mil productos entre juguetes y maquillajes infantiles en controles en comercios de Neuquén

Desde el Gobierno de Neuquén comunicaron que a través de la dirección provincial de Protección al Consumidor, se llevó adelante inspecciones especiales en los comercios con motivo del Día del Niño. Se realizaron decomisos de más de 9 mil productos porque no cumplían con las normas de seguridad vigentes. Entre ellos, juguetes y maquillaje infantil.

Detallaron que los operativos comenzaron hace dos meses, cuando se notificó a los comercios sobre las normativas y se les dio la oportunidad de que las operatorias de compra subsiguientes incluyeran la verificación de los productos y se efectuara el debido control sobre las tenencias en stock.

Qué productos se retiraron en Neuquén

Desde el Ejecutivo precisaron que en total, se realizaron 57 controles en comercios de Neuquén capital, Zapala, Cutral Co y Plaza Huincul. Como resultado, 9.229 productos fueron retirados de las góndolas: 9.134 por carecer del sello de seguridad obligatorio y 95 unidades por encontrarse vencidas, principalmente maquillaje infantil.

También se detectaron juguetes rotulados únicamente en idiomas extranjeros, sin detalle del importador ni advertencias en castellano, y algunos productos presentaban fechas de vencimiento de años anteriores.

Destacaron que son acciones que se hacen «entendiendo que anticiparse a los riesgos es la mejor manera de proteger la salud, la integridad y los derechos de las infancias» y que se trata de inspecciones que se desarrollan «como parte de una estrategia integral para asegurar que los comercios ofrezcan productos seguros y de calidad».

Remarcaron que los juguetes vencidos pueden representar «un serio riesgo para la salud de niñas y niños, dado que al degradarse sus componentes aumentan las probabilidades de provocar reacciones alérgicas, irritaciones en la piel o intoxicaciones».