Desafío solidario Las Tres Cumbres: escalaron el Lanín, Tromen y van por el imponente Aconcagua

Raúl, Roberto, Andrea y Julio son amigos, los une la pasión por la montaña, la adrenalina. Nacieron en diferentes ciudades y familias, pero en cada ascenso se sienten hermanados. Se emocionan con cada nuevo amanecer y descubren en cada misión que no hay viento que derribe su voluntad de hierro cuando se trata de llegar a la meta.

“Desafío Las Tres Cumbres” nació en la Patagonia por idea de personas comunes y corrientes. Lanín, Tromen y Aconcagua, el “coloso” de América; son las metas del intrépido equipo de senderistas que siempre se abre a algún nuevo integrante.

Raúl Fuentes (65) de Fernández Oro, Roberto Hobsteter (57) de Villa Regina, Andrea Viviana Reyes (48) de Piedra del Águila y Julio Allendorff (64) de Bahía Blanca; se embarcarán en la expedición más ambiciosa de sus vidas a 6.962 metros sobre el nivel del mar: hacer cumbre en el Aconcagua con un fin solidario.

Aventureros se lanzan al gigante de América. Foto: gentileza.

Sin guía más que su propio instinto y con un plan intensivo de entrenamiento, se preparan para hacerlo por una noble causa. Planean llevar hasta la cima la bandera de la asociación civil “Amuchen” de Regina, que trabaja con personas con discapacidad.

Uno de los ideólogos de la travesía es Roberto. Un comerciante de Villa Regina que al cumplir las cinco décadas de vida, empezó a incursionar en el senderismo. Desde ese entonces no paró de escalar. A pesar de que tiene pocos años de trayectoria, hizo mucha experiencia y logró consolidar un grupo de fieles compañeros de aventura.

“Justo pasó que en el Congreso se debatía el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Hay cosas que tocan las fibras del ser humano”, explicó. En una caminata a las bardas, se le ocurrió el proyecto. Roberto les contó la idea a todos y se entusiasmaron. La directora del centro beneficiario es Natalia Fioretti, quien agradeció la propuesta. Ella ya había sido parte de las comitivas al Lanín, Tromen, en otras ocasiones.

“Teníamos planeado hacer estas tres cumbres, pero nunca con una causa armada”, reconoció Roberto: ahora la encontraron y ya están en marcha. Dos de las tres montañas ya se lograron entre noviembre y diciembre.

La semana pasada Roberto regresó a Regina luego de hacer cumbre en el Tromen, el techo del norte neuquino con 4.114 metros sobre el nivel del mar. En noviembre, escalaron el Lanín, que fue el primer objetivo 3.776 metros cuesta arriba.

Los primeros volcanes desde noviembre.

La travesía de Lanín y Tromen fue con un grupo más nutrido. Nieve y viento no faltaron, pero lo lograron y a cada paso, fueron recaudando fondos para Amuchen. La bandera de la discapacidad ya llegó a la cima de ambos volcanes neuquinos. Ahora se va a los Andes mendocinos.

Preparativos rumbo a la cima del Aconcagua

“El 16 de enero estaremos entrando a Parque Aconcagua para ver si llegamos a lograr la tan ansiada cumbre”, contó Roberto. Los senderistas se tomarán 20 días en total para escalar el gigante, de manera que puedan realizar la travesía sin apuro para aclimatarse progresivamente.

Los amaneceres y atardeceres más lindos desde lo alto.

“Tenemos la suerte de que un chico de Lamarque hizo cumbre en enero de este año. Una de las primeras personas que fuimos a molestar fue a él”, comentó el reginense.

No hay mucho más por hacer, solo prepararse y lanzarse al desafío. Ninguno hizo alta montaña y no saben cómo reaccionarán sus cuerpos a más de 5.000 metros de altura, lo experimentarán sólo en esas condiciones.

Un gran desafío cuesta arriba.

“Ninguno de los cuatro hemos hecho un desafío tan grande, para nosotros es todo todo nuevo”, comentó. “Por más preparación física que tengas, el estado físico no condiciona el éxito de la expedición porque estamos entrenados acá abajo”, dijo.

“No es lo mismo entrenar en el llano que convivir con la altura y falta de oxígeno después de los 5.000 metros”, explicó el montañista.

Metros sobre el nivel del mar 8.000 metros sobre el nivel del mar ya se escalaron desde Desafío "Las Tres Cumbres” tras subir el volcán Lanín y el Tromen.

Amuchen: cómo colaborar con el centro de día

A través de este desafío, los montañistas recaudan dinero para la organización sin fines de lucro que acompaña a más de 60 jóvenes y adultos en situación de discapacidad, quienes concurren a más de 17 talleres.

La bandera de Amuchen. Foto: gentileza.

“Todos los fondos son a beneficio de la institución”, cuenta Natalia Fioretti, directora del centro de día que cuenta con un equipo técnico interdisciplinario para el abordaje de los usuarios.

«Es importante el trabajo que se hace y a quienes acompañamos, más en estos últimos años en los que las políticas para las personas en situación de discapacidad son casi nulas, por eso nos pareció sumamente significativo». Natalia Fioretti, directora del centro Amuchen de Regina.

Se puede colaborar con la causa a través de un alias a nombre de la asociación civil (Alias: Amuchen.vr) o con dinero en efectivo en diez urnas que circulan en comercios de Regina. También existe la posibilidad de comprar un espacio publicitario en la bandera que van a llevar a la cumbre.

Equipos de alta montaña: piden colaboración

Para los senderistas, no hay dinero solo piden colaboración para terminar de armar los equipos especiales e indumentaria de montaña.

Saben que tendrán un gasto aproximado de 1.000 dólares cada uno, pero solicitan a quienes puedan prestar equipos de alta montaña serán bienvenidos. Todo suma a la hora de llegar a la meta. Quienes puedan hacerlo pueden contactarse con Roberto al celular 2984218002.