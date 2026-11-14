Europa definió su delegación de seis representantes para negociar la paz en Ucrania y Rusia puso en duda el diálogo

Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido integrarán el equipo junto a los titulares del Consejo y la Comisión Europea.

Los líderes de la Unión Europea (UE) descartaron designar un interlocutor único para negociar la paz en Ucrania y decidieron enviar un equipo compuesto por seis representantes. La delegación estará integrada por Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, además del Consejo Europeo y la Comisión Europea, que compartirán el sexto asiento.

La resolución se tomó pese a los llamados de Estados Unidos, Rusia y de la propia Ucrania para contar con una sola figura en los próximos contactos, instancia en la que está previsto que los Veintisiete tengan una participación directa.

“Los líderes acordaron que nuestro equipo europeo para las negociaciones sobre la paz en Ucrania son las instituciones de la Unión Europea y el E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido), de la Coalición de Voluntarios”, anunció el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa tras una cumbre informal. “Europa debe hablar con una voz clara y unida”, agregó el funcionario.

Costa sostuvo que el grupo actuará “en estrecha coordinación y en plena unidad” porque lograr una paz duradera es “en última instancia, un esfuerzo de equipo”. El dirigente también indicó que la Coalición de Voluntarios será el ámbito específico donde se abordarán las garantías de seguridad para el territorio ucraniano.

Las dudas desde el Kremlin y el cruce con Alemania

La conformación de la mesa de diálogo generó reparos en Moscú. Si bien los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff afirmaron tras reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, que Europa se sumará a las próximas rondas, el gobierno de Putin señaló que todavía no existe una resolución definitiva.

“Una vez que comprendamos sus verdaderas intenciones y su disposición a contribuir al proceso de paz, entonces podremos tomar una decisión sobre la celebración de negociaciones en un formato ampliado”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “Si los europeos tienen realmente a alguien que esté al menos autorizado de alguna manera para hablar y si de verdad tienen voluntad de hacerlo, por supuesto, estaremos dispuestos a hablar con ellos”, completó el vocero.

El canciller alemán, Friedrich Merz, rechazó las declaraciones de Rusia que mantienen en vilo la participación del bloque. “Es el juego de siempre del Kremlin”, apuntó Merz, quien aseguró que existe un “acuerdo con los estadounidenses” sobre la presencia europea en las futuras conversaciones.

El líder alemán también descartó las exigencias rusas de discutir sobre la arquitectura de seguridad más amplia del continente dentro de estos encuentros. “Rusia quiere hablar sobre cuestiones relativas a la arquitectura de seguridad europea. No necesitamos debatir sobre eso, ya existe”, concluyó Merz.

Con información de EFE y AFP.